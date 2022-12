Nový kinohit Šialená noc: Santa Claus, ako ste ho ešte nevideli!

Ich plán však nezahŕňa veľmi nepravdepodobného bradatého hrdinu, ktorý prinesie darčeky komínom... Šialená noc je drsná akčná komédia od producentov filmu John Wick. V kínach od 8. decembra.





Je to, ako keby sa stretli akčná Smrtonosná pasca s komédiou Sám doma. Taká je Šialená noc, príbeh jedného večera, ktorý sa nečakane zvrtne. Stráviť Vianoce so svojou panovačnou matkou (Beverly D'Angelo) len preto, že je nechutne bohatá je samo o sebe poriadne peklo. Keď však rodinu krátko pred štedrovečernou večerou prepadne ozbrojený gang, ktorého členovia chcú na Vianoce získať obsah rodinného trezoru, nastane kríza, ktorú si nikto nevedel predstaviť. Našťastie k lúpeži došlo v ten magický večer, keď aj zatvrdnutí pragmatici aspoň na chvíľu uveria v zázraky. Je to tiež noc, keď istý bradatý muž v červeno-bielom obleku lezie po strechách domov a rozdáva darčeky. V tomto filme je Santa Claus (hviezda seriálu Stranger Things David Harbour) životom unavený cynik, ktorý chce mať svoju najťažšiu šichtu roka rýchlo za sebou. To, že sa ocitne v dome, kde ozbrojenci držia rodinu ako rukojemníkov, ho spočiatku nevyvedie z miery. Až do momentu, kedy ho najmladšia rukojemníčka Trudy (Leah Brady) poprosí o pomoc. Vtedy si vyhrnie rukávy na červenom plášti a spustí sa akcia. Verte alebo nie, ale nahnevanému Santovi by ste do rúk dostať nechceli.“Ani za milión rokov by mi nenapadlo, že budem hrať Santu!” povedal, “Túto úlohu som nikdy nemal v pláne. Túžil som po množstve rozličných úloh, ale Santa Claus tam nikdy nebol, až teraz. Pamätám si, ako som sa pri prvej kostýmovej skúške pozrel na seba do zrkadla, urobil som si selfie a spontánne povedal “Ho, ho, ho.” Bolo na tom niečo úžasné, zrazu do seba všetko zapadlo.”Režisér Tommy Wirkola tvrdí, že napriek hektolitrom krvi nesie jeho film silné vianočné posolstvo a mohol by sa stať akousi vianočnou klasikou. "Na Vianoce sa ľudia snažia byť k sebe milší a náš Santa je cynik, ktorý na to zabudol. Až keď stretne malé dievčatko a zažije ten bláznivý večer, postaví sa na nohy a pripomenie si čaro Vianoc," vysvetľuje režisér, ktorý má na konte filmové horory ako Janíčko a Marienka: Lovci čarodejníc a Mŕtvy sneh.S režisérom sa výborne pracovalo aj predstaviteľovi Santu. “Tommy bol fantastický! Bol kreatívny a spontánny a naozaj chcel príbeh spracovať kvalitne, sústredil sa na to podstatné a na vzťahy. Je skvelé mať v akčnom filme režiséra, ktorý sa venuje týmto prvkom,” povedalktorý si užil aj nakrúcanie s iba 10-ročným dievčatkom Leah Brady, ktorá stvárnila Trudy. “Leah je veľká profesionálka,” povedal, “Bolo skvelé, že sme si spolu postupne mohli budovať vzťah, najmä preto, že väčšina filmu sa odohráva počas našej komunikácie cez vysielačku.”Akčný film Šialená noc prináša do kín distribučná spoločnosťuž od