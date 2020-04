Nový klub v NHL by mal čoskoro oznámiť svoj názov, generálny manažér hľadá kouča

Plány prekazila pandémia

Chce skúseného trénera

4.4.2020 (Webnoviny.sk) - Budúci účastník zámorskej hokejovej NHL zo Seattlu by mohol čoskoro oznámiť oficiálny názov, pod ktorým bude v profilige vystupovať. Mužstvo zo štátu Washington na západe USA sa od ročníka 2021/2022 stane v poradí 32. tímom NHL, o jeho prijatí ešte v 4. decembra 2018 jednohlasne rozhodla Rada guvernérov NHL."Stále na tom pracujeme s vedením súťaže, riešime ochrannú známku a ďalšie právne náležitosti. Naši ľudia majú plné ruky práce, no akonáhle všetko dokončia, oznámime našu prezývku," vyhlásil na webe NHL generálny manažér Seattlu Ron Francis.Meno klubu vrátane oficiálneho loga a klubových farieb chceli slávnostne vyhlásiť ešte v priebehu februára alebo marca, no všetko zhatila pandémia koronavírusu, pre ktorú je najprestížnejšia hokejová liga sveta od 12. marca pozastavená.Francis momentálne pracuje aj na angažovaní trénera pre mužstvo zo Seattlu. Zdôraznil, že na lavičku chce niekoho, kto už má v prostredí profiligy nejaké meno."Myslím si, že bude určite ľahšie najať niekoho, kto už má nejaké skúsenosti na úrovni NHL. Ked skladáte tím z hráčov, ktorí sa prakticky nepoznajú, dôležité je mať skúseného kouča a niekoho, kto je schopný dobre komunikovať. Skúsenosti a komunikácia budú kľúčové súčasti toho, čo hľadáme," poznamenal Ron Francis, v minulosti hráč Hartfordu Whalers, Pittsburghu Penguins