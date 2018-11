Nový konzervačný prostriedok udrží dlhšie čerstvosť potravín

Ilustračná snímka. Foto: TASR - Marko Erd Ilustračná snímka. Foto: TASR - Marko Erd

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Praha/New York 1. novembra (TASR) - Americká firma Apeel Sciences ponúka výrobcom potravín prostriedok, ktorým udržia dlhšie svoje produkty čerstvé, a to bez použitia syntetických chemických látok. Vyvinula konzervant z prírodných surovín, ktorý spomalí hnilobný proces. Jedlo sa kazí predovšetkým preto, že sa vysuší, na vzduchu oxiduje a plesnivie.Apeel využíva šupky, semená a dužinu z homogénneho ovocia a zeleniny, napríklad z hrozna či paradajok tak, že z nich vylisuje olej. Ten potom spracuje na prášok bez chuti a zápachu. Prášok upraví podľa druhu potraviny, na ktorú sa použije. Zmieša ho s vodou a v roztoku jedlo pred dodaním do obchodu vykúpe, alebo ho ním postrieka.Podľa amerického úradu pre kontrolu potravín a liečiv je konzervačný prostriedok bezpečný. Český portál iDNES sa odvoláva na informácie americkej televíznej stanice CNN.Apeel uvádza, že jeho konzervačný proces v porovnaní so súčasnosťou predĺži na dvojnásobok čerstvosť ovocia a zeleniny. Firma pracuje na jeho účinnosti na štvornásobok.Denník Wall Street Journal zaradil konzervačný produkt firmy medzi šesť technológií, ktoré môžu prispieť k lepšiemu hospodáreniu s potravinami.Experti odhadujú, že sa ročne na svete vyhodí 1,3 miliardy ton potravín; čo je celá jedna tretina vyprodukovaných pre ľudskú spotrebu.Podľa OSN sa 40 % potravín v rozvojových krajinách pokazí v procese medzi ich zberom a spracovaním predovšetkým preto, lebo nemajú dobrú dopravnú infraštruktúru a chladiarenské vozidlá sú veľmi drahé.