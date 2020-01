Nový koronavírus 2019-nCoV: Francúzsko potvrdilo prvé prípady nákazy čínskym vírusom v Európe

Vo Francúzsku potvrdili v piatok večer dva prípady nákazy novým koronavírusom, ktorým sa v Číne infikovali už stovky ľudí a rozšíril sa aj do iných krajín. Ide o prvé potvrdené prípady v Európe, informovali agentúry AP a AFP.





Nakazenými sú pacient v nemocnici v meste Bordeaux na juhozápade Francúzska, druhý prípad zaznamenali v Paríži, oznámila francúzska ministerka zdravotníctva Agnes Buzynová. Podľa jej slov obaja infikovaní cestovali do Číny.Ministerka podľa vlastných slov očakáva ďalšie takéto infekcie. "Máme dva prípady. Pravdepodobne budeme mať ďalšie," povedala novinárom. Buzynová sa domnieva, že Francúzsko je prvou európskou krajinou, kde potvrdili tieto prípady, pretože vyvinulo test umožňujúci rýchle diagnostikovanie tohto ochorenia.Prvý nakazený, 48-ročný muž hospitalizovaný v Bordeaux, prechádzal cez čínske mesto Wu-chan, epicentrum šírenia tohto vírusu, pred tým, ako v stredu pricestoval do Francúzska.Druhú infikovanú osobu prijali do nemocnice v Paríži, taktiež po ceste do Číny. Ministerka však dodala, že o tomto prípade nemá bližšie informácie, pretože nákazu potvrdili krátko pred jej tlačovou konferenciou.Nový koronavírus dostal označenie 2019-nCoV. Prvýkrát ho zaznamenali koncom roka 2019 v 11-miliónovom meste Wu-chan, ktoré Čína medzičasom rovnako ako viacero ďalších oblastí prakticky izolovala od okolitého sveta.Prípady ochorení hlásili okrem iného v Thajsku, Japonsku, Južnej Kórei, na Taiwane a v USA, kde v piatok potvrdili 60-ročnú ženu ako druhú pacientku na území Spojených štátov nakazenú novým vírusom.Vírus si doteraz vyžiadal najmenej 26 obetí na životoch, všetky v Číne, a vyše 830 ľudí sa ním nakazilo. Väčšina osôb nakazených týmto ochorením má príznaky podobné chrípke vrátane horúčok, kašľa, dýchavičnosti, podráždeného hrdla a nádchy.