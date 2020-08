Nový líder KDH Majerský láka späť odídencov a prezradil, s ktorými stranami chce spolupracovať

Odídenci sa môžu vrátiť

Za neúspechom sú chyby počas kampane

Nový líder KDH

30.8.2020 (Webnoviny.sk) - Nový predseda Kresťanskodemokratického hnutia (KDH) a prešovský župan Milan Majerský chce prilákať späť ľudí, ktorí z hnutia odišli. Ako uviedol pre agentúru SITA, KDH pod jeho vedením bude autentická kresťanskodemokratická konzervatívna strana s modernou komunikáciou.Spolupracovať plánuje predovšetkým s hnutím Obyčajní ľudia a nezávislé osobnosti (OĽaNO) Kresťanskou úniou (KÚ) či stranou Za ľudí „Jednou z mojich priorít je, aby ľudia z KDH prestali odchádzať. Naopak, chcel by som vyslať signál, že KDH je teraz otvorené a aj tí, ktorí odišli, sa môžu vrátiť. Chcem, aby KDH bola prvá voľba pre kresťanov,“ priblížil Majerský.Spoločnú reč plánuje hľadať s „prirodzenými partnermi". Jeho zámerom je mať korektné vzťahy so všetkými aktérmi v politickom priestore.„Aj v súčasnej vládnej koalícii sú poslanci, ktorí odišli práve z KDH. Určite chcem viesť dialóg s ľuďmi z KÚ a OĽaNO a zo strany Za ľudí. S nimi si viem predstaviť seriózny dialóg o spolupráci, či už pri tvorbe legislatívy, alebo pri plánovaní regionálnych a komunálnych volieb,“ priblížil nový predseda kresťanských demokratov. Spoluprácu nevylučuje ani s ľuďmi z národne orientovaných strán.KDH zostáva mimo parlamentu druhé volebné obdobie. V roku 2016 po neúspechu vo voľbách do Národnej rady SR odstúpil z funkcie vtedajší predseda Ján Figeľ , po tohtoročných februárových parlamentných voľbách zložil funkciu aj Alojz Hlina Kresťanskí demokrati v nich získali 4,65 percenta hlasov. Na vstup do parlamentu je potrebná päťpercentná podpora voličov. Majerský vidí za neúspechom niekoľko chýb počas volebnej kampane, ktorá bola podľa jeho slov inak „celkom slušne pripravená“.„Mali sme jeden z najlepších programov a dôkazom toho je, že sa v programovom vyhlásení súčasnej vlády cituje aj z programu KDH. Problém vidím v tom, že program nebol dostatočne a zrozumiteľne komunikovaný,“ zhodnotil.Majerský sa zároveň domnieva, že sa skoro a unáhlene prijala zmluva s volebnou koalíciou Progresívne Slovensko/Spolu – občianska demokracia (PS/Spolu) , takzvaný pakt o neútočení.„Na takýto druh spolupráce sme sa pripravovať mali, ale určite nie pred voľbami,“ dodal.Majerského zvolili do funkcie lídra kresťanských demokratov na sneme, ktorý sa konal 22. augusta v Ružomberku. Svoj hlas mu odovzdalo 287 z 326 prítomných delegátov snemu.Za podpredsedov KDH boli zvolení Marián Čaučík