Nový náučný chodník v Telgárte privedie ľudí popri známych viaduktoch k prameňu Hrona

2.7.2024 (SITA.sk) -Telgárt v Nízkych Tatrách ponúka rozmanitú sieť trás a chodníkov pre aktívny oddych v prírode. Symbolicky, v prvý deň letných prázdnin, ju Obec Telgárt a Oblastná organizácia cestovného ruchu REGIÓN HOREHRONIE obohatili o nový turistický zážitok. Počas komentovanej prechádzky predstavili návštevníkom chodník k prameňu Horna."Týmto projektom sme zahájili míľnik, v ktorom plánuje obnovovať a podporovať kultúrny a prírodný potenciál našej obce a jej okolia. Pre turistov dopĺňa ponuku možností na strávenie voľného času či dovolenky v Telgárte" povedal Martin Lunter, poslanec obecného zastupiteľstva obce Telgárt.Nový náučný chodník je dlhý 4,3 km a jeho časť vedie po pôvodnom železničiarskom chodníku, ktorý slúžil k obsluhe železničnej trate ešte v časoch keď po nej jazdili parné súpravy. Jeho trasa sa začína pri Tuneli Kornela Stodolu, ktorý prepája Telgártsky a Chmarošský viadukt. Trasa pokračuje na vyhliadku nad tunelom, z ktorej je výborný výhľad na Klenovský vepor, kopec Gregová a na Sedlo Besník. Záver chodníka vyúsťuje pri samotnom prameni Hrona.Vybudovanie chodníka si vyžadovalo značnú terénnu údržbu a okrem vyčistenia od zárastov drevín aj nakopanie terénnych stupňov so zábradlím na úseku dlhom až 70 m. Jeho realizácia tak závisela od vzájomnej spolupráce viacerých subjektov. Oblastná organizácia cestovného ruchu REGIÓN HOREHRONIE s podporou Ministerstva cestovného ruchu a športu Slovenskej Republiky výstavbu podporili finančnou čiastkou 1 500 eur. Čistenie chodníka zabezpečil NAPANT a terénne práce financovala obec Telgárt. Na realizácii drevených prvkov sa podieľali miestni remeselníci a lesní robotníci.Chodník prechádza územím s tretím stupňom ochrany, z čoho vyplýva rešpektovanie návštevného poriadku NAPANT-u a nevybočovania z určených trás pohybu. Celá trasa je vyznačená maľovaným značením a doplnená o smerovacie tabuľky na drevených a žltých razcestníkoch."Správa Národného parku Nízke Tatry veľmi víta vzájomnú spoluprácu organizácií, ale aj jednotlivcov, aká vznikla pri tvorbe a realizácii práve tohto chodníka v Telgárte a návštevníci môžu spoznať nový kút národného parku. Veríme, že jeho realizácia prispeje k ohľaduplnejšiemu správaniu sa k prírodnému prostrediu v tejto lokalite a návštevníci nebudú prekračovať hranice pohybu, čím predídeme poškodzovaniu lúčnych ekosystémov alebo vstupu na koľajisko. Prajeme návštevníkom príjemný pocit z návštevy a krásny zážitok," Dan Harťanský, zastúpca riaditeľa a vedúci stráže prírody NAPANT."Je to výborný dlho očakávaný projekt, nakoľko sme sa stretali s obavami zo strany ľudí, ktorí mali strach chodiť k prameňu Hrona pozdĺž hlavnej cesty. Vybudovaným chodníkom sa prepojilo príjemné s užitočným a návštevníci môžu prejsť cez krásne malebné prostredie k obľúbenému miestu v Telgárte, čím si tu môžu užiť viac času. Všeobecne tu bol už dlhodobo dopyt prepojenia viaduktov s prameňom Hrona a my vítame, že sa realizácia podarila ešte pred začatím samotnej letnej sezóny,” doplnil Andrej Šramko, majiteľ Telgárt Resortu.Informačný servis