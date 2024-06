Nový predseda Hlasu Šutaj Eštok už nebude pôsobiť na poste generálneho manažéra strany

Zmenili stanovy

Žiadna radikalizácia

1.6.2024 (SITA.sk) - Novozvolený predseda strany Hlas-SD Matúš Šutaj Eštok už nebude pôsobiť na poste generálneho manažéra strany.Uviedol to na tlačovej besede politického subjektu po sneme, ktorý sa konal v Košiciach. Doplnil, že čoskoro plánuje ohlásiť meno osoby, ktorá by ho na tomto poste mohla nahradiť.Delegáti strany na sneme prijali i zmenu stanov politického subjektu, pričom zaviedli funkciu takzvaného zakladajúceho predsedu strany.Ide o čestnú funkciu, tento zakladajúci predseda sa bude môcť vyjadriť k politike či programu strany. „Som nesmierne rád, že Peter Pellegrini bude navždy zakladajúcim členom Hlasu," vyjadril sa Šutaj Eštok.Nový šéf Hlasu poprel, že by sa jeho zvolením za predsedu strana v akomkoľvek smere zradikalizovala. Uviedol, že chce stranu viesť v zmysle Pellegriniho odkazu, ale zároveň priniesť i vlastné charakteristiky.Za svoju víziu označil to, aby politika bola o ľuďoch, nie o žabomyších vojnách medzi politikmi.