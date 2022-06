Nový predseda predstavenstva Izraelskej obchodnej komory na Slovensku o jej najbližšom smerovaní

21.6.2022 (Webnoviny.sk) -"Nie je jednoduché vybrať najvýznamnejšie úspechy, ktoré Izraelská obchodná komora na Slovensku dosiahla za vyše dvadsať rokov svojho pôsobenia. Ak by sme sa však o to pokúsili, určite by medzi nimi nechýbalo vytvorenie partnerstva medzi mestami Piešťany a Eilat, projekt Park ušľachtilých duší vo Zvolene, Stratené mesto v Bratislave, historicky prvá delegácia komory s ministrom hospodárstva SR a podpísanie spolupráce v oblasti vedy a aplikovaného výskumu medzi Slovenskou republikou a štátom Izrael a mnohé ďalšie," povedal Patrik Zoltvány niekoľko dní po svojom zvolení. Podľa jeho slov treba v prvom rade poďakovať doterajšiemu predsedovi predstavenstva Milošovi Žiakovi, ktorý "dokázal viesť komoru cez dobré i zlé časy a nebál sa postaviť za jej členov a témy dôležité pre izraelsko-slovenské vzťahy aj v období, keď to nebolo populárne".Okrem hlavných podnetov, ktoré viedli k založeniu Izraelskej obchodnej komory na Slovensku a ktoré sú obsiahnuté v jej základnej filozofii, sa podľa nového predsedu predstavenstva v najbližšej budúcnosti treba zamerať najmä na rozvoj európskych vzťahov a ekonomickú diplomaciu vrátane vybudovania stabilných väzieb na európske inštitúcie, izraelské obchodné komory v zahraničí a americko-židovské organizácie. Dôležitý je tiež rozvoj vzťahov so slovenskými vládnymi inštitúciami – najmä ministerstvom zahraničných vecí a európskych záležitostí a ministerstvom hospodárstva, Veľvyslanectvom štátu Izrael na Slovensku i novootvoreným Slovenským inštitútom v Izraeli. "Naďalej budeme podporovať aktivity, ktoré vznikli vďaka našej iniciatíve, publikačnú činnosť i snahu o rozšírenie členskej základne predovšetkým v sektoroch, ktoré zatiaľ v komore nie sú zastúpené," povedal Patrik Zoltvány.Popri doterajších aktivitách a nových cieľoch sa komora v nasledujúcom období musí zamerať aj na to, aby bola schopná rýchlo reagovať na zmeny globálnych obchodných trás a najmä kapitálových a investičných tokov súvisiacich s aktuálnou situáciou na svete, najmä s vojnou na Ukrajine. Podľa Patrika Zoltványa bude Ukrajina celkom určite destináciou pre veľké investície na obnovu celej krajiny. Slovensko ako susedná krajina môže v tomto procese zohrať významnú rolu."Počas môjho mandátu predsedu predstavenstva budem za našu výhodu naďalej považovať to, čo som ako dôležité vnímal aj pred desiatimi rokmi, v čase, keď som do komory vstupoval. Naša komora nie je typickou obchodnou komorou s veľkým množstvom členov, skôr je klubom významných osobností z biznisu. Títo ľudia a spoločnosti, na čele ktorých stoja, sú často tvrdými konkurentmi na trhu. Na pôde komory sa však navzájom rešpektujeme, a preto komora navonok pôsobí ako homogénny celok. A to je niečo, čo je v dnešnom svete mimoriadne vzácne a čo by sme si mali zachovať," doplnil Patrik Zoltvány.Informačný servis