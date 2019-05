Nový predseda ZMOS B. Tréger: Každý problém má svoje riešenie

Na snímke zľava výkonný podpredseda Združenia miest a obcí Slovenska (ZMOS) Jozef Turčány, podpredseda Združenia miest a obcí Slovenska (ZMOS) Ľubomír Lörincz, novozvolený predseda Združenia miest a obcí Slovenska (ZMOS) Branislav Tréger, odchádzajúci predseda Združenia miest a obcí Slovenska (ZMOS) Michal Sýkora, výkonný podpredseda Združenia miest a obcí Slovenska (ZMOS) Milan Muška počas tlačovej konferencie po skončení 30. snemu Združenia miest a obcí Slovenska (ZMOS) 23. mája 2019 v Bratislave. Foto: TASR - Pavol Zachar Foto: TASR - Pavol Zachar

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Bratislava 23. mája (TASR) – Neexistuje problém, ktorý sa nedá riešiť. Týmto mottom sa chce v čele Združenia miest a obcí Slovenska (ZMOS) riadiť jeho nový predseda Branislav Tréger. Svoju víziu v krátkosti predstavil na štvrtkovej tlačovej konferencii po skončení sa dvojdňového (22. 5. - 23. 5.) Snemu ZMOS-u.Priznal, že samosprávy ani samotné združenie nečakajú ľahké časy a bude potrebné zabezpečiť finančnú stabilitu miest a obcí v zhoršených ekonomických podmienkach, ktoré možno očakávať.naznačil. Podľa Trégera bude potrebné riešiť aj rastúce povinnosti samospráv a ich finančný dosah na rozpočty miest a obcí.upozornil.Medzi výzvy do najbližšej budúcnosti patrí podľa neho aj agenda odpadového hospodárstva či smart riešení.upozornil.Verí, že na úrovni ZMOS-u sa budú prijímať pragmatické riešenia v prospech regiónov a ľudí, ktorí v nich žijú. Združenie má byť podľa jeho predstáv pri obhajovaní miest a obcí konštruktívnym, no zároveň i principiálnym partnerom.Tréger sa dotkol i avizovaného odchodu Trenčína a ďalších krajských miest zo ZMOS-u, ktorému predchádzala kritika časti primátorov, že združenie nie je dostatočne razantné pri obrane záujmov miest a obcí a nevyvíja ani aktivitu v rámci reformy verejnej správy. Primátor Trenčína Richard Rybníček preto vidí budúcnosť v Únii miest Slovenska (UMS).Tréger si myslí, že i krajské mestá majú a budú mať priestor v ZMOS-e na svoje myšlienky.naznačil Tréger.priznal nový predseda ZMOS-u.Práve z dôvodu kritiky primátorov sa doterajší predseda združenia Michal Sýkora rozhodol neobhajovať svoj mandát. Chcel tak prispieť k upokojeniu situácie a zachovaniu jednoty združenia. Sýkora je však presvedčený o tom, že kritici by mali hľadať dôvody nespokojnosti aj vo svojej slabej aktivite v orgánoch ZMOS-u. Poukazuje pritom na to, že často nebola Komora miest uznášaniaschopná pre neprítomnosť primátorov.skonštatoval Sýkora.Verí, že prosamosprávne myšlienky a spolupráca miest a obcí prevýšia v ZMOS-e osobné ambície.