Nový prezident Litvy zložil slávnostný sľub

Gitanas Nauséda, archívna snímka. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Vilnius 12. júla (TASR) - Nový litovský prezident Gitanas Nauséda v piatok zložil prezidentský sľub. Proeurópsky orientovaný ekonóm Nauséda sa zaviazal, že počas svojho funkčného obdobia sa bude usilovať bojovať proti sociálnej nerovnosti. Informovala o tom agentúra AFP.Päťdesiatpäťročný nezávislý stredopravý kandidát Nauséda je politickým nováčikom, ktorý väčšinu svojej kariéry strávil vo sfére komerčného bankovníctva.Nová hlava štátu, ktorá nahradí odchádzajúcu Daliu Grybauskaité, vyhlásila, že sa bude snažiť naprieč politickými stranami nájsť dohodu, ktorá by zmenšila regionálne rozdiely, ako i priepasť medzi bohatými a chudobnými. Najbohatších 20 percent populácie tejto balkánskej krajiny totiž zarába sedemkrát viac než najchudobnejších 20 percent obyvateľstva. Nauséda prízvukoval, že tento rozdiel sa počas jeho funkčného obdobia musí znížiť.povedal počas Nauséda slávnostnej prísahy v parlamente.Nový prezident takisto avizoval, že vláda by mala viac peňazí investovať do oblastí sociálneho zabezpečenia, zdravotníctva, vzdelávania a kultúry. Čo sa týka zahraničnej politiky, Nauséda chce prehlbovať euroatlantickú integráciu, ako aj vzťahy s Európskou úniou a Spojenými štátmi; jeho cieľom je tiež posilňovanie obranyschopnosti krajiny.V májovým prezidentských voľbách získal Nauséda 66 percent hlasov a porazil tak nezávislú konzervatívnu kandidátka a bývalú ministerku financií Ingridu Šimonyté.