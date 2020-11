Nový Projekt Klubtúra predstaví hudobné kluby a komunitné centrá na celom Slovensku. Pôjde o spoluprácu Ministerstva kultúry SR a RTVS

Vzhľadom na vzniknutú pandemickú situáciu a po dohode s kultúrnou obcou – nezávislými tvorcami so zameraním na klubovú hudobnú scénu, sa Ministerstvo kultúry SR a RTVS rozhodli zrealizovať projekt na podporu a zviditeľnenie umelcov, umeleckých technických pracovníkov a prevádzkovateľov klubov a iných nezávislých kultúrnych priestorov.

Výsledkom projektu Klubtúra bude televízna séria koncertných vystúpení z 20 hudobných klubov a komunitných centier na celom Slovensku, v rámci ktorých sa predstaví 40 regionálnych hudobných zoskupení, ktorá sa na obrazovky RTVS dostane na jar budúceho roka.

Prvý záznam bude realizovaný vo štvrtok 26. novembra v bratislavskom kultúrnom priestore Nová Cvernovka a predstavia sa v ňom hudobné zoskupenia Matúš Jakabčic Big Band, Nina Pixel a Pjoni.

Na Slovensku je aktuálne pasportizovaných viac ako 70 hudobných klubov a komunitných centier zameraných na živú hudobnú produkciu. V dôsledku pandémie koronavírusu a súvisiacich opatrení tieto inštitúcie a mnohí umelci, ktorí v nich pôsobia, nemôžu dlhodobo vykonávať umeleckú činnosť a hrozí im zánik. Táto situácia sa týka približne 1200 ľudí pôsobiacich v nezávislom kultúrnom hudobnom priemysle.

„Som veľmi rada, že sa nám podarilo zrealizovať tento projekt. Podporíme nim 20 hudobných klubov a centier na celom Slovensku, v ktorých zahrajú koncerty regionálni interpreti a kapely. Podporíme a predstavíme zároveň ich realizačné tímy. Táto pomoc má veľa pozitív. Je adresná, rýchla, dáva ľuďom možnosť realizovať sa v oblasti, ktorá ich baví a napĺňa, divákom priblíži prácu ľudí, ktorých často nevidieť, no sú nenahraditeľní. Zároveň predstavuje regionálnu tvorbu a jednotlivé centrá a kluby,“ vyjadrila sa ministerka kultúry Natália Milanová.

Projekt Klubtúra má za cieľ pomôcť v tejto kritickej dobe spomínaným inštitúciám a zároveň predstaviť verejnosti lokálne klubové scény. Počas najbližších mesiacov sa vďaka projektu zrealizuje v najvýznamnejších komunitných hudobných kluboch, ktoré vytvárajú realizačný priestor pre kreatívnu kultúru daného regiónu, 20 dvojkoncertov hudobných skupín a formácií, ktoré reprezentujú danú oblasť so svojou charakteristikou a špecifickosťou pre príslušný región.

„Klubtúra je projekt, ktorý vznikol ako reakcia RTVS a Ministerstva kultúry SR na vzniknutú situáciu v rámci pandemických opatrení, ktoré zasiahli aj fungovanie malých nezávislých klubov a kultúrnych priestorov. Ministerstvo kultúry SR vyhradilo finančné prostriedky a RTVS priestor vo vysielaní, ako aj vecné plnenie a ľudské kapacity a zabezpečuje kompletnú televíznu postprodukciu. Cieľom je vytvoriť priestor na prezentáciu klubov a lokálnych umelcov, predstaviť verejnosti pozadie ich fungovania v tomto náročnom čase, ale aj období mimo pandémie,“ predstavil projekt riaditeľ Sekcie programových služieb STV Anton Šulík.

Projekt je financovaný Ministerstvom kultúry SR, ktoré na jeho realizáciu vyčlenilo 125 000 Eur. Finančné prostriedky budú využité na kompletnú produkciu 20 koncertov a ich televízny záznam, pričom tieto budú kompletne zabezpečené regionálnymi umeleckými technickými pracovníkmi, ktorých práca bola v dôsledku pandémie výrazne obmedzená. Výsledkom projektu je finančná podpora a zviditeľnenie nezávislých hudobných klubov a komunitných centier, umelcov, ale aj umeleckých technických pracovníkov.

Umelcov predstavia Kaščák a Valihora

O výber a následne oslovenie inštitúcií a umelcov sa starajú profesionálne umelecké autority Michal Kaščák a Martin Valihora, za ktorými stoja tri dekády skúseností a pôsobenia v tomto sektore okrem iného aj v rámci projektov Festival Pohoda a One Day Jazz festival. Práve ich silná kultúrna angažovanosť a pozícia v kultúrnom svete a na hudobnej scéne prináša do projektu potrebnú synergiu a spolupatričnosť v tomto pre kultúru výrazne náročnom období.

„Michal Kaščák aj Martin Valihora sú významné mená slovenskej kultúrnej obce a stoja za významnými projektami. Počas celého roka vytvárajú priestor na stretávanie sa a prezentáciu živej kultúry a nezávislých umelcov. V rámci tohto projektu to bude naopak a práve oni budú hosťami na domovských scénach regionálnych umelcov. Predstavia viac ako 40 kapiel, vyše 100 účinkujúcich, v dvadsiatich kluboch po celom Slovensku,“ dopĺňa Anton Šulík.

Diváci sa série koncertných záznamov dočkajú na jar vo vysielaní RTVS. Okrem hudobných vystúpení umelcov z daného regiónu, sa môžu tešiť tiež na rozhovorové bloky, v ktorých moderátorská dvojica Michal Kaščák a Martin Valihora predstavia účinkujúce hudobné zoskupenia, priblížia ich tvorbu, hudobnú históriu a okamihy, ktoré vykresľujú existenčné a umelecké pozície počas druhej vlny pandémie koronavírusu na Slovensku.

„Tento projekt má upozorniť na presah kultúry, predovšetkým živej kultúry, a to do každodenného života bežného človeka. Má primäť divákov k tomu, aby ju vnímali a aby ju cítili. Týmto projektom zároveň upriamujeme pozornosť aj na kultúrny život, ktorý funguje v obmedzenom režime aj v tomto období, a oboznamuje širokú verejnosť s celkovou infraštruktúrou klubov, so živou kultúrou, ktorá je veľmi dôležitá a má svoje veľké zastúpenie v kultúrnom svete ako celku. Klubtúra chce ukázať realitu života kultúrnych priestorov, klubov, hudobníkov, obslužného personálu – celého organizmu, ktorý segment kultúry v sebe zahŕňa. Všetky pracovné pozície a celú pracovnú schému. Predstaví divákom celé pozadie kultúrneho podujatia, ukáže čo všetko sa skrýva za tými konkrétnymi pár hodinami, ktoré poslucháč, fanúšik, priaznivec daného formátu zažíva. Chceme ukázať kultúru ako životaschopný organizmus aj v tomto období, kedy mu chýba priestor na prezentáciu a tento priestor mu zároveň vytvoriť či už prostredníctvom RTVS, ale aj v online priestore alebo v akomkoľvek inom médiu. Chceme, aby verejnosť mala možnosť kultúru zachytiť, dotknúť sa jej, cítiť ju, počuť a zažiť,“ hovorí Martin Valihora.