Nový projekt v Hviezdoslavove ponúka stavebné pozemky na predaj

26.6.2023 (SITA.sk) -Ponuka pozemkov v okolí Bratislavy sa roky zásadne nerozširuje a nových zón, ktoré by ponúkali možnosť výstavby vlastného domu nie je veľa. Projekt výstavby pozemkov v Hviezdoslavove s názvom Hviezdne domy, tak prináša do lokality bezkonkurenčný produkt, stavebný pozemok so všetkými inžinierskymi sieťami v cene.Uzavretá lokalita Hviezdne domy ponúka 22 stavebných pozemkov na výstavbu rodinných domov. Okrem kompletnej infraštruktúry v podobe inžinierskych sietí je benefitom aj platné stavebné povolenie na konkrétne projekty bungalovov. Predaj pozemkov zastrešuje RK HERRYS."Výrok Marka Twaina: Kupujte pozemky, už sa nevyrábajú, platí dvojnásobne, ak ide o limitovanú ponuku v danej lokalite. Podobné ponuky si vždy veľmi rýchlo nájdu záujemcov, lebo ide o skvelú investíciu, ako z hľadiska konečnej ceny, tak aj produktu. Navyše, pri súčasných cenách nehnuteľností ide o ideálny upgrade pre mladé rodiny, ktoré vedia mať za cenu 2-izbového bytu v Bratislave pozemok aj s domčekom a záhradkou kúsok od hlavného mesta," vysvetľuje, ktorá zastrešuje predaj pozemkov v projekte Hviezdne domy.Výmery stavebných pozemkov začínajú od 436 m2. V projekte budú kompletne vybudované inžinierske siete – elektrina, voda, plyn, kanalizácia, ako aj prístupové cesty. Kolaudácia inžinierskych sietí a cesty je naplánovaná na december roku 2023,."Developer záujemcom uľahčil celý povoľovací proces a k pozemku ponúka aj platné stavebné povolenie. Odovzdanie pozemkov očakávame krátko po kolaudácii sietí koncom roka, aby budúci majitelia pozemkov mohli začať stavať už na jar," dodal Filip Žoldák.Obec Hviezdoslavov sa nachádza 20 km od Bratislavy a ponúka kompletnú občiansku vybavenosť vrátane škôlky, základnej školy, pošty, potravín, reštaurácie, ihriska, rodinného centra, viacerých možností prímestskej dopravy a napojenie na diaľnicu.Viac informácií o projekte Hviezdne domy na https://www.herrys.sk/novostavby/hviezdne-domy Informačný servis