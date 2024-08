Nový riaditeľ SNG sa dištancuje od zverejnenia neoficiálneho záznamu zo stretnutia so zamestnancami

Nerozumie sa dielam, ale financiám

Plán stabilizácie a obnovy

14.8.2024 (SITA.sk) - Poverený generálny riaditeľ Slovenskej národnej galérie (SNG) Anton Bittner sa dištancuje od zverejnenia neoficiálneho záznamu zo stretnutia so zamestnancami.Zvukovú nahrávku niekto poslal médiám. Bittner na nej hovorí, že každé dielo má rovnakú hodnotu, obrazom a umeleckým dielam sa nerozumie, ale rozumie financiám. Tiež sa ohradil voči bezplatnému vstupu, ktorý v posledných dňoch prilákal mnoho návštevníkov.„SNG sa dištancuje od akéhokoľvek zverejnenia záznamu z neoficiálnych zdrojov a zároveň zamestnankyne a zamestnanci SNG sa ospravedlňujú poverenému generálnemu riaditeľovi za škody, ktoré vznikli predmetným zverejnením,“ uviedol vo vyhlásení Bittner, pričom nekonkretizoval, o aké škody, za ktoré sa mu zamestnanci údajne ospravedlnili, išlo.Interné stretnutie nového vedenia galérie so zamestnancami sa konalo 9. augusta. Oficiálny záznam z neho neexistuje. Podľa vyhlásenia galérie si zamestnanci vypočuli predložený plán s cieľom posilnenia postavenia SNG ako uznávanej a rešpektovanej erbovej inštitúcie Slovenska.„Zamestnanci SNG berú na vedomie plán stabilizácie a obnovy činnosti SNG, ktorý predložil na stretnutí poverený generálny riaditeľ. Spočíva najmä v rozdelení agendy pozície generálneho riaditeľa na finančno-manažérsku pozíciu a pozíciu zodpovednú za odborný obsah (generálny kurátor – umelecký riaditeľ), ktorú poverený generálny riaditeľ plánuje obsadiť z interných odborných kapacít SNG,“ uvádza sa vo vyhlásení.Súčasťou plánu stabilizácie a obnovy je tiež realizácii všetkých opatrení a krokov v oblasti stabilizácie interných procesov, ktoré je podľa Bittnera potrebné vykonať ešte do konca roka 2024.