Nový ročník basketbalovej ligy mužov môže byť prelomový, prináša i návrat staronového Lučenca

BRATISLAVA 5. októbra - Nový ročník najvyššej mužskej basketbalovej sútaže (SBL) na Slovensku sa začne nekompletným prvým kolom v sobotu 6. októbra a bude mat deväť účastníkov. Oproti uplynulej sezóne si v nej nezahrajú kluby KB Košice a VŠEMvs Karlovka Bratislava.Staronovým účastníkom je tím MBK Lučenec, ktorý sa do najvyššej sútaže vracia po ročnej prestávke. Posledné kolo základnej časti je na programe 30. marca 2019, vyraďovacia časť sa začne 6. apríla. Meno slovenského majstra bude známe najneskôr 1. júna. Turnaj o Slovenský pohár je na programe v termíne 15. až 17. februára 2019. Dva dni pred Štedrým dňom sa uskutoční All Star Game."V novom ročníku najvyššej súťaže zostane zachované pravidlo, že počas zápasu musí mať mužstvo na palubovke vždy aspoň jedného hráča so slovenským pasom. Je dobré, že sa vrátilo domov viacero mladých slovenských hráčov zo zahraničia. Tento ročník by mohol byť prelomovým z pohľadu našich hráčov a ich uplatnenia sa v jednotlivých tímoch, čo by mohlo byť prínosné aj pre slovenskú reprezentáciu. Percentuálne to neviem vyjadriť, ale v každom klube by mali byť 3-4 slovenskí hráči, ktorí sa vďaka výkonnosti dostanú pravidelne na ihrisko, takže to bude možno aj päťdesiat na päťdesiat v porovnaní s cudzincami," uviedol riaditeľ SBL Peter Mičuda.

Boj o postup bude veľmi vyrovnaný

Bývalý skvelý reprezentačný pivot a 9-násobný majster Slovenska v dresoch Pezinka a Interu Bratislava odpovedal aj na otázku, ako ovplyvní kvalitu súťaže dobrovoľné odstúpenie vlaňajšieho finalistu z Košíc, pričom to isté platí aj o jedinom čisto "slovenskom" účastníkovi bratislavskej Karlovke."Práve to dáva možnosť ostatným tímom posunúť sa do prvej štvorky. Ak by sa ma niekto v tejto chvíli spýtal, ktorý z deviatich účastníkov nepostúpi do play-off, nedovolím si tipovať. Predsezónne výsledky aj zloženie kádrov ukazujú, že boj nielen o postup do play-off, ale aj najlepšiu štvorku bude veľmi vyrovnaný. Dlhodobo majú vysokú výkonnosť majster z Levíc, Inter Bratislava, Prievidza či Komárno. Čiernym koňom môže byť Handlová či Spišská Nová Ves, nováčik z Lučenca vzhľadom na divácke zázemie môže prekvapiť. Aj preto sa teším na vyrovnanú a peknú súťaž," skonštatoval Mičuda.

Tímy sa zlepšili

Majstrovským Leviciam sa cez leto podarilo udržať v kádri kľúčových Slovákov. Tím však už nemôže rátať s kvartetom legionárov Kurbas, Vašl, Mijovič a Diabate. Veľa sa bude očakávať od Bobana Tomiča, ktorý prišiel posilniť majstrovský káder z Komárna. Zodpovednosť bude aj na pleciach slovenskej dvojice Boris Bojanovský a Šimon Krajčovič. Tréner Teo Hojč nehovorí o obhajobe titulu, no určite by rád nadviazal s tímom na minulosezónny úspech."Hlavným cieľom je zlepšovať sa každým dňom individuálne a aj ako tím. Chceme hrať tvrdo a uvidíme, kam nás to zavedie. Viac sa sústredíme na proces ako na výsledok. Nie sme v pozícii, aby sme hovorili o zisku titulu. Všetky tímy sa zlepšili, podpísali lepších hráčov a zvýšili svoje rozpočty. Vyzerá to tak, že liga bude mať viac ako štyri tímy, ktoré budú bojovať o titul," uviedol slovinský kormidelník pôsobiaci v Leviciach od leta 2015, cituje ho portál basket.sk.Bratislavskému Interu sa v minulej sezóne nepodarilo obhájiť titul. Aj ked do play-off vstupoval z prvého miesta, musel sa napokon uspokojiť s bronzovým stupienkom, ked mu v semifinále vystavili stopku vicemajstrovské Košice. V novej sezóne sa v žlto-čiernom drese nepredstaví Radoslav Rančík. Vedenie nepredĺžilo klubovej ikone zmluvu. O to viac sa v tíme budú spoliehať na trio Barač, Baťka, Mrviš. Nahradiť Rančíka však nebude ľahké, čo si uvedomuje aj tréner Oliver Vidin. Aj on vidí hlavnú devízu v tímovom výkone."Tento rok máme dvoch až troch hráčov, ktorí to môžu zobrať na seba v ťažkých chvíľach, ale osobne viac verím tímovému prejavu." Ambície Interu sú v každej sezóne najvyššie a inak to nebude ani teraz. "Vždy je to tak, ked ste trénerom Interu, máte najvyššie ciele. Tie mám aj ja osobne. Takže cieľ zostáva rovnaký, vyhrať titul," dodal srbský kormidelník, ktorý začne na lavičke bratislavského klubu tretiu sezónu za sebou.

Medzi favoritov patria najmä Levice a Inter

Slovenská basketbalová liga mužov 2018/2019 Žreb 1. kola SBL mužov 2018/2019:

Sobota 6. októbra:

PP & TV Raj Žilina - BC Prievidza (17.00)

MBK Handlová - BK Levickí Patrioti (18.00) - titul obhajujú Levice, ktoré sa na úvod predstavia na palubovke Handlovej.

BK 04 AC LB Spišská Nová Ves - Iskra Svit (18.00)



MBK Lučenec - MBK Rieker Com-therm Komárno (9. októbra o 18.00)



BK Inter Bratislava má voľno

Prehľad doterajších majstrov Slovenska v basketbale mužov:

1993 BK Davay Pezinok

1994 BC Prievidza

1995 BC Prievidza

1996 Inter Bratislava

1997 Slovakofarma Pezinok

1998 Slovakofarma Pezinok

1999 Slovakofarma Pezinok

2000 Slovakofarma Pezinok

2001 Slovakofarma Pezinok

2002 Slovakofarma Pezinok

2003 Chemosvit Svit

2004 E.S.O. Lučenec

2005 K Cero SPU Nitra

2006 E.S.O. Lučenec

2007 Slávia TU Košice

2008 Skanska Pezinok

2009 BK AX SPU Nitra

2010 AB Cosmetics Pezinok

2011 BK Astrum Levice

2012 BC Prievidza

2013 BK Inter Incheba Bratislava

2014 BK Inter Incheba Bratislava

2015 MBK Rieker Com Therm Komárno

2016 BC Prievidza

2017 BK Inter Bratislava

2018 BK Levickí Patrioti



SITA Slovenská tlačová agentúra, prevádzkovateľ spravodajského portálu webnoviny.sk . Všetky práva vyhradené.

Komárno bude aj v novom ročníku patriť medzi čierne kone sútaže. Semifinalistu uplynulej sezóny povedie maďarský tréner Andrés Vavra. Klub v lete opustil Boban Tomič, ktorý zamieril do majstrovských Levíc. V zostave "obuvníkov" sa v začínajúcej sezóne rovnako nepredstavia ani Vuk Djordevič a Lukáš Hoferica. Pozícia lídra by mala patriť Nenadovi Miloševičovi, ktorý sa do Komárna vrátil v polovici minulej sezóny po angažmáne v Kazachstane."Myslím si, že máme mix skúsených a mladých hráčov - môže to byt zaujímavá kombinácia. Určite medzi favoritov patria najmä Levice a Inter. Udržali gro kádrov a posilnili sa. Liga bude veľmi zaujímavá, myslím si, že každý môže vyhrať s každým. Uvidíme, ako to bude vyzerať po prvej časti. A jedno by som chcel zdôrazniť - Komárno nikdy netreba odpisovať," skonštatoval 35-ročný Miloševič pre portál basket.sk. Nového trénera majú aj v Prievidzi . Po turbulentnom lete, spojenom najmä s problémami okolo dvojice hráčov Sitton a Holcomb, sa pod vedením Michaela Claxtona Hornonitrania pokúsia znovu zaútočiť na medailové priečky. Veľkou obmenou prešiel aj káder mužstva."Sme veľmi motivovaní a rozhodnutí zlepšiť výsledok Prievidze z predchádzajúcej sezóny. Náš prístup sa každý den bude zameriavať na majstrovskú mentalitu. Napokon budeme pripravovať náš tím na to, aby na konci sezóny skončil na najlepšom možnom mieste," povedal nový americký kouč "baníkov" Michael Claxton pre web basketliga.sk.