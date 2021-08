Nový školský rok s vlakmi ZSSK

V súvislosti so začiatkom školského roka národný dopravca posilňuje dopravu



ZSSK vypraví celkom 24 posilových vlakov





piatok 27. augusta 2021



RR 15711 Šarišan (Bratislava hl. st. 15:13 – Humenné 23:03)



RR 15713 Tatran (Bratislava hl. st. 17:13 – Košice 22:58)



RR 15715 Považan (Bratislava hl. st. 19:21 – Žilina 21:49)



REX 15915 (Košice 23:15 – Humenné 00:47)





nedeľa 29. augusta 2021



RR 17610 Tatran (Košice 13:43 – Bratislava hl. st. 19:36)



RR 17612 Šarišan (Humenné 14:06 – Bratislava hl. st. 21:06)



RR 17716 Považan (Žilina 16:19 – Bratislava hl. st. 19:10)



REX 17728 (Prievidza 18:34 – Bratislava hl. st. 21:29)



RR 17764 Tatran (Košice 17:57 – Bratislava hl. st. 23:53)



RR 17840 Urpín (Banská Bystrica 15:12 – Bratislava hl. st. 19:01)





utorok 31. augusta 2021



RR 15711 Šarišan (Bratislava hl. st. 15:13 – Humenné 23:03)



RR 15713 Tatran (Bratislava hl. st. 17:13 – Košice 22:58)



RR 15715 Považan (Bratislava hl. st. 19:21 – Žilina 21:49)





streda 1. septembra 2021



RR 17610 Tatran (Košice 13:43 – Bratislava hl. st. 19:36)



RR 17612 Šarišan (Humenné 14:06 – Bratislava hl. st. 21:06)



RR 17715 Považan (Bratislava hl. st. 19:21 – Žilina 21:49)



RR 17716 Považan (Žilina 16:19 – Bratislava hl. st. 19:10)



RR 17718 Považan (Žilina 18:08 – Bratislava hl. st. 20:56)



RR 17720 Považan (Žilina 20:38 – Bratislava hl. st. 22:59)



REX 17728 (Prievidza 18:34 – Bratislava hl. st. 21:29)



RR 17764 Tatran (Košice 17:57 – Bratislava hl. st. 23:53)



RR 17840 Urpín (Banská Bystrica 15:12 – Bratislava hl. st. 19:01)



RR 17842 Urpín (Banská Bystrica 17:12 – Bratislava hl. st. 21:03)



RR 17935 Gemeran (Zvolen os. st. 17:13 – Košice 20:37)







internetový obchod - https://ikvc.slovakrail.sk/esales/search



mobilná aplikácia Ideme vlakom -







SMS lístok - http://www.slovakrail.sk/sk/ceny-zlavy-sr/listok-sms.html



lístok do mobilu pre bezplatných cestujúcich - https://www.zssk.sk/telefonicka-rezervacia-miesta-maxi-klasik/





SITA Slovenská tlačová agentúra, prevádzkovateľ spravodajského portálu webnoviny.sk . Všetky práva vyhradené.

24.8.2021 (Webnoviny.sk) -Železničná spoločnosť Slovensko (ZSSK) oznamuje verejnosti, že v súvislosti so záverom letných prázdnin a začiatkom nového školského roka budú z dôvodu očakávaného zvýšeného záujmu cestujúcich o železničnú dopravu posilnené vlakové linky po celom Slovensku. Od piatka 27. augusta do stredy 1. septembra 2021 bude vypravených celkom 24 posilových vlakov (21 regionálnych rýchlikov a 3 regionálne expresy), ktoré sú zapracované v aktuálnom cestovnom poriadku. Zároveň budú podľa technických možností posilnené aj niektoré pravidelné vlaky kategórie IC, Ex, R, RR a Os, u ktorých je predpoklad vyššieho záujmu cestujúcej verejnosti.Zoznam posilových vlakov na konci prázdnin a začiatku školského roka:So začiatkom nového školského roka sa pravidelne spája aj registrácia žiakov a študentov na bezplatnú prepravu (BP). ZSSK v záujme bezproblémového zabezpečenia celého procesu registrácie odporúča, aby žiadatelia o registráciu na BP venovali zvýšenú pozornosť vypĺňaniu tlačiva ZSSK na vydanie preukazu (Registračný formulár na registráciu do zákazníckeho konta ZSSK z dôvodu nároku na BP). Je dôležité, aby boli vyplnené a potvrdené všetky požadované údaje, predovšetkým informácie o trvaní statusu žiaka/študenta: je potrebné, aby škola uviedla a potvrdila dátumy odkedy a dokedy bude žiadateľ žiakom/študentom ich školy v danom školskom/akademickom roku, ročník, ktorý žiak/študent v danom školskom/akademickom roku školy navštevuje, dĺžku jeho štúdia a v prípade záverečného ročníka aj termín jeho záverečnej skúšky. Platí to aj v prípade zahraničných škôl, ktoré vydávajú takéto potvrdenie na vlastnom tlačive v originálnom vyhotovení. V prípade študentov zo zahraničia (okrem študentov študujúcich v ČR) je potrebné predložiť aj úradný preklad originálu tlačiva.Prostredníctvom online portálu MŠVVŠ SR www.potvrdeniaonavsteveskoly.sk je tiež zavedené online overovanie statusu žiakov do 19 rokov študujúcich na školách v SR, ktorí majú záujem len o jednorazové cestovné. Riadne vyplnený "Registračný formulár na registráciu do zákazníckeho konta ZSSK z dôvodu nároku na BP" nemusí byť školou potvrdený. K vybaveniu sa požaduje predloženie rodného čísla žiaka, preukazu totožnosti a fotografie žiaka. Na webstránke ZSSK sú k dispozícii všetky informácie o BP ( https://www.slovakrail.sk/sk/bezplatna-preprava.html ) aj praktické informácie o predlžovaní preukazov na BP ( http://www.slovakrail.sk/sk/bezplatna-preprava/tipy-pre-ziakov-a-studentov-na-september.html ).Cestujúcej verejnosti zároveň odporúčame, aby využívala aj alternatívne predajné kanály ZSSK:Vďaka širokému spektru možností na nákup cestovných dokladov sa cestujúci vyhnú čakaniam v radoch pri pokladniciach.Informačný servis