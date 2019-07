Nový slovenský film “Kto je ďalší?“ predstavuje oficiálny trailer!

SITA Slovenská tlačová agentúra, prevádzkovateľ spravodajského portálu webnoviny.sk . Všetky práva vyhradené.

9.7.2019 (Webnoviny.sk) -Doba internetu nás privádza na tenký ľad života a smrti. Tak, ako to hovorí slogan filmu,a každý z nás je ohrozený. Pre "lajky" na sociálnych sieťach je dnešná generácia ochotná riskovať vlastný život. Film otvára aj umlčanú tému sexuálneho zneužívania detí. Hovorme o týchto témach nahlas!Originálna snímka vyrozprávaná jazykom dnešnej generácie pochádza z peraktorý stojí za mimoriadne úspešným filmom o slovenskom rapovom fenoméne - "Premiéra filmu "Kto je ďalší?" je naplánovaná naa do kín ju prinesie distribučná spoločnosť, no už teraz sa film teší mimoriadnym úspechom. Kritické filmové oko festivalov nadchla aktuálnosť a jedinečnosť tém, ktorým sa film venuje.sa na filme podieľali speváčkaslovenská raperkabritský spevákči americká hviezda, ktorá má na konte aj niekoľko nominácií na Grammy,priniesla obľúbená speváčkaktorej skladba "Go Away",sa ocitla aj v americkom hudobnom rebríčku Bilboard. Emotívny song s názvomje jej osobnou výpoveďou a aj preto sarozhodla participovať na tomto filme:"Mám osobné skúsenosti, ktoré sú podobné tým z filmu, čo sa týka príbehu sexuálneho zneužitia. Verím, že hudba je univerzálnym jazykom a že cez ňu vieme riešiť aj témy, ktoré sú niekedy až príliš náročné na bežnú debatu. Dúfam, že ľudia sa po vzhliadnutí tohto filmu zamyslia nad svojimi blízkymi, ktorí si možno niečím podobným prešli, alebo prechádzajú, a nebudú ich za to súdiť, ale práve naopak, im budú oporou," povedala o spolupráci na filme "Kto je ďalší?" speváčka Celeste Buckingham.Singel si môžete vypočuť tu:sa môžeme tešiť na vynikajúceho herca, autorku jedného zo soundtrackov -, no objavia sa aj hviezdy svetového formátu. Napríklad charizmatickýz Californie, modelkaktorá rada lozí po najvyšších budovách sveta, či mladí ruskí "rooftopperi"venujúci sa tiež nebezpečnej zábavke lozenia po vysokánskych budovách.