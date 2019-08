Nový spôsob financovania cirkví zohľadní i počet veriacich

Ilustračné foto. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Bratislava 21. augusta (TASR) - Nový spôsob financovania registrovaných cirkví vychádza z doteraz uplatňovaného modelu, predpokladá však postupné zohľadňovanie počtu veriacich. Rozširuje takisto možnosti použitia štátneho príspevku. Vyplýva to z novely zákona o finančnej podpore cirkví a náboženských spoločností z dielne Ministerstva kultúry (MK) SR, ktorú v stredu schválila vláda.Novela, vychádzajúca zo záväzku v Programovom vyhlásení vlády zmeniť zastaranú koncepciu financovania cirkví podľa zákona z roku 1949, zachováva systém priamej podpory zo strany štátu. Rezort kultúry v tejto súvislosti poukazuje na to, že aktualizáciu tohto systému vyhodnotila ako optimálne riešenie expertná skupina, zložená zo zástupcov štátu a cirkví.“ uviedlo v predkladacej správe MK.Štát bude podľa návrhu prispievať na činnosť cirkví príspevkom každoročne zvyšovaným o mieru inflácie a valorizáciu. "“ ozrejmilo ministerstvo. "dodal rezort.Návrh novely ráta s tým, že ak počet veriacich v porovnaní s posledným zisťovaním klesne alebo narastie o viac ako desať percent, príspevok štátu ministerstvo kultúry jednorazovo zníži alebo zvýši, najviac však o 1/3 percentuálneho poklesu alebo nárastu počtu veriacich.Štátny príspevok budú môcť registrované cirkvi (na Slovensku je ich momentálne 18) použiť nielen na výkon svojej bohoslužobnej činnosti a mzdové a odvodové náklady pre zamestnancov cirkví, ale po novom napríklad aj na kultúrne a sociálne činnosti, či vzdelávacie aktivity zamerané na deti a mládež. Podľa ministerky kultúry Ľubice Laššákovej (Smer-SD) by novela mala priniesť úpravu platu duchovných, taktiež poskytnúť prostriedky na obnovu cirkevných centier.Cirkvi majú povinnosť každoročne predkladať správu o hospodárení s príspevkom, štát si ponecháva právo vykonať kontrolu tohto hospodárenia.Novela by mala podľa návrhu nadobudnúť účinnosť od januára 2020.