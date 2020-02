Nový stand-up Pohni hlavou o kritickom myslení úspešne odštartoval vo viacerých slovenských mestách

V dnešnej dobe dezinformácií sa stáva kritické myslenie neoceniteľnou zručnosťou. Vedieť rozlišovať, čo je pravda a čo sa za ňu len vydáva, je pre priaznivé napredovanie našej spoločnosti kľúčové. Práve na túto skutočnosť upozorňuje slovenský humorno-diskusný projekt Pohni hlavou, za ktorým stojí občianske združenie Kultur.fm. Prostredníctvom série vtipných stand-up večerov upriamuje pozornosť na kritické myslenie a jeho dôležitosť.

Nedostatok kritického myslenia v spoločnosti organizátorov osobne zaujímal a k jeho riešeniu chceli zmysluplne prispieť. “Osobne sa teším a verím, že sa nám všetko naše úsilie vráti, a to práve vo forme pozitívnej zmeny našej spoločnosti,” uviedla Barbora Rusiňáková z občianskeho združenia Kultur.fm, organizátora podujatí. Spoluiniciátor Michal Švihra dodáva: “Miera rôznych manipulácií je v súčasnosti veľká a my dúfame, že naša aktivita dá ľuďom návod, ako im odolávať.”



Otázkou však bolo, ako takouto ťažkou témou masovo zaujať publikum, aby dosah podujatia prispel ku skutočnej zmene. “Napadlo nám, že by sme program mohli skĺbiť práve s humorom, keďže mnoho vecí človek ľahšie pochopí, keď sa na nich môže zároveň aj zasmiať. Humor nám otvára dvere aj tam, kde by sme sa inak zbytočne doklopávali. Kritické myslenie je téma, na ktorú nenalákate do divadla ľudí. Napriek tomu prichádzajú. A my sa tešíme, že ich to zaujíma, a že sa spolu bavíme. Doslovne, aj v prenesenom význame slova. Naviac, prepojenie stand-up komikov s ľuďmi z odbornej sféry, ktorí sa tejto téme aktívne a dlhodobo venujú, je celkovo zaujímavé,” hovorí Tomáš Hudák, známy stand-up komik a jeden z autorov celovečerného programu Pohni hlavou.

Diskusno-zábavným večerom sprevádzajú známe slovenské osobnosti, ktoré sa v prostredí spoločenského diania pohybujú a aktívne sa oň zaujímajú. Okrem Tomáša Hudáka tvoria program aj komik Jakub Gulík a publicista Samuel Marec, ktorých vždy doplní zaujímavý, populárny hosť v danej lokalite. Pridávajú sa k nim aj Veronika Klindová z iniciatívy #somtu, bloger Jakub Goda z Denníka N, ktorý sa dlhodobo venuje téme konšpiračných médií a Ján Markoš, šachista a autor knihy o kritickom myslení Sila rozumu v bláznivej dobe. Motiváciu pre účasť známych osobností na projekte podporuje viacero faktorov - v prípade Tomáša Hudáka je to osobná zvedavosť k zmýšľaniu našej spoločnosti: “Najviac sa teším na príležitosť stretnúť sa v priamej konfrontácií s divákmi s tým, ako triedia svoje informácie, ako rozmýšľajú, ako sa rozhodujú a vytvárajú si názory.”

Tomáš Hudák o projekte Pohni hlavou

Zmyslom podujatí Pohni hlavou je upozorniť na to, čo sú fakty, čo sa za ne len vydáva, ako pracovať so získaným poznaním a rozširovať ho. Projekt sa svojou aktivitou snaží podporiť schopnosť robiť správne rozhodnutia a pracovať efektívne s informáciami. Pomôcť pri rozpoznávaní, čo je debata, čo propaganda a ako sa svojimi názormi pričiniť o zmeny v spoločnosti - od svojej komunity, obce, mesta až po štát.

"Chceme ukázať, že je dôležité sa vedieť navzájom rozprávať, argumentovať a vymieňať si názory. Na facebooku v tom veľakrát zlyhávame. Tak sme to preniesli do reálneho sveta. Naša šou je jedným veľkým rozhovorom publika s nami. O tom, prečo je dobré vedieť správne používať hlavu. To, že sa pri tom veľa spolu nasmejeme, je už len bonus. A dôkaz, že sa stále dá kultivovane diskutovať a vyjsť z diskusie o čosi múdrejší," vyjadril sa k ambícii projektu Tomáš Hudák.



Začiatkom decembra sa v Bratislave uskutočnilo nulté predstavenie programu, na ktorom si v jeho hlavnej časti mohlo publikum užiť spoločnosť populárneho moderátora Sajfu, ktorý prispel do diskusie zaujímavými a vtipnými postrehmi a nepochybne rozprúdil jej priebeh. Počas januára nasledovali ďalšie štyria podujatia, a to v mestách Stropkov, Svidník, Prievidza a Topoľčany. Pozvanie na hosťovanie v jednotlivých mestách prijali okrem moderátora Sajfu aj speváci Katka Koščová, Lukáš Adamec a Martin Husovský, herci Juraj Šoko Tabaček, a Juraj Bača, raperi Vec a Opak a režisérka Júlia Rázusová. Organizátori sa tešia priaznivej odozve v podobe naplnených sál a množstva otázok od divákov.



Podujatia sa budú ešte realizovať v priebehu februára v Brezne, Banskej Bystrici, Zvolene, Nitre a v Prešove. Vďaka partnerom projektu je vstupné na podujatia Pohni hlavou úplne zadarmo. V tejto podobe chcú organizátori priniesť malý návod na používanie kritického myslenia a vtipne poukázať na intelektuálnu lenivosť, teda na najväčšiu chorobu človeka informačnej doby.



Nenechajte si ujsť Pohni hlavou zadarmo v priebehu najbližších dní v týchto mestách:

Pozrite si fotografie z Prievidze: https://www.codnes.sk/fotoreporty/foto-stand-diskusia-pohni-hlavou-prievidza

Tešíme sa na vás! Organizačný tím Kultur.fm, o.z.