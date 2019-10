Nový starosta Budapešti si vyvesil do okna kancelárie kurdskú vlajku

Ilustračná fotografia: Budapešť. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Budapešť 21. októbra (TASR) - Nový starosta Budapešti Gergely Karácsony, ktorý v minulotýždňových komunálnych voľbách v Maďarsku vyhral ako spoločný kandidát opozičnej ľavice, si do okna svojej pracovne vyvesil počas uplynulého víkendu kurdskú vlajku.napísal Karácsony na Facebooku k zverejnenej fotografii z pochodu.Internetové vydanie týždenníka Heti Világgazdaság (HVG) v tejto súvislosti poznamenalo, že turecký prezident Recep Tayyip Erdogan pricestuje 7. novembra do Budapešti, kde pripravujú protest proti nemu. V sobotu (19.10.) sa konal menší protestný pochod, na ktorý reagoval Karácsony.HVG pripomína, že premiér Viktor Orbán sa 14. októbra stretol v azerbajdžanskom hlavnom meste Baku s Erdoganom. Turecký prezident vyjadril vďaku Orbánovi za to, že podporuje Turecko. Orbán v reakcii zdôraznil, že s veľkým očakávaním sa pripravuje na novembrový maďarsko-turecký vládny summit v Budapešti.Európska únie chcela upozorniť tureckú vládu, že vojenská operácia Turecka v Sýrii môže spustiť ďalšiu utečeneckú vlnu, avšak maďarská vláda vetovala návrh textu.Maďarská opozičná strana Demokratická koalícia (DK) 16. októbra avizovala, že predloží parlamentu návrh uznesenia, ktoré by obsahovalo odsúdenie tureckej agresie v Sýrii. Podľa DK skutočnosť, že sa maďarský premiér Orbán sa postavil na stranu vojnového agresora - prezidenta Recepa Tayyipa Erdogana -, je historickou hanbou.