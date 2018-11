Nový starosta Lamača L. Baňacký presadzuje myšlienku silného tímu

Na snímke voliči počas volieb do orgánov samosprávy obcí 10. novembra 2018 v bratislavskom Lamači, v ktorom volia v rámci šiestich okrskov vo volebných miestnostiach, vytvorených na prízemní ZŠ na Malokarpatskom námestí. Foto: TASR – Erik Máder Foto: TASR – Erik Máder

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Bratislava 11. novembra (TASR) – V bratislavskom Lamači vystrieda doterajšieho starostu Petra Šramka jeho zástupca Lukáš Baňacký. Vicestarostovi, ktorý kandidoval s podporou pravicovej koalície (SaS, OĽaNO, KDH, Sme rodina – Boris Kollár, OKS, Nova, Zmena zdola, demokratická únia Slovenska) odovzdalo v sobotných (10.11.) voľbách starostu hlas 46,51 percenta lamačských voličov. Uvádza to mestská časť na svojom webe.Baňacký pre TASR povedal, že silný mandát, ktorý mu voliči dali, chce presadzovať s nosnou myšlienkou tímu a spolupráce s poslancami v miestnom zastupiteľstve.uviedol.Vo volebných programoch úspešných kandidátov na poslancov vidí mnohé prieniky.povedal. Chce sa tiež zamerať na zefektívnenie práce miestneho úradu.povedal víťaz volieb v Lamači.Podľa informácií mestskej časti sa do sedemmčlenného miestneho zastupiteľstva dostali len dvaja zástupcovia doterajšieho zboru – poslanci, kandidujúci v komunálnych voľbách 2018 za Nezávislé fórum, Pavol Čech a Radoslav Olekšák. Štyria noví poslanci kandidovali za Iniciatívu Lepší Lamač a Team Vallo s podporou mimoparlamentných strán PS a Spolu-občianska demokracia, do zastupiteľstva sa dostala i jedna kandidátka pravicovej koalície (SaS, OĽaNO, KDH, Sme rodina – Boris Kollár, OKS, Nova, Zmena zdola, Demokratická únia Slovenska). V zastupiteľstve sú tri ženy, štyria muži.Voliči v sobotňajších voľbách rozhodli aj o zmene mestského poslanca za Lamač. Doterajšieho zástupcu katastrálne najmenšej mestskej časti v mestskom parlamente Radoslava Olekšáka vystrieda Igor Polakovič z Iniciatívy Lepší Lamač a Teamu Vallo.V Lamači si volili z piatich kandidátov na starostu, 22 kandidátov na miestnych poslancov a štyroch kandidátov na mestského poslanca. Vo voľbách primátora vyhral v Lamači Matúš Vallo, hlasovalo za neho 35,97 percenta voličov.Volebná účasť bola podľa informácií mestskej časti vyššia ako bratislavský priemer, vyšplhala sa na 52,84 percenta.