Nový štátny sviatok je podľa Marušiaka postavený na hlavu a spochybňuje legislatívu

Návrh spochybňuje legislatívu

Ľuďom nechceli dať ďalší deň voľna

5.9.2020 (Webnoviny.sk) - Koaliční poslanci navrhujú, aby sa 28. október, deň vzniku samostatného česko-slovenského štátu v roku 1918, stal na Slovensku štátnym sviatkom. Zároveň navrhli, aby tento deň nebol dňom pracovného pokoja. Na Slovensku by sa tak zákonom ustanovil aj iný typ štátneho sviatku, kedy sa chodí do práce, ak nie je práve nedeľa alebo sobota. Podľa politológa Juraja Marušiaka je návrh „postavený na hlavu a účelovým ohýbaním legislatívy“.Jeden z predkladateľov zákona Ondrej Dostál (SaS) povedal, že sa zvýši váha 28. októbra v hierarchii štátom uznávaných dní a pôjde o posun v porovnaní so súčasnosťou, kedy je to len pamätný deň.Politológ Marušiak považuje za hodné ctiť si vznik prvej Československej republiky. Nevie však, či je nevyhnutné 28. október oslavovať formou osobitného štátneho sviatku.„Nepoznám žiadny štát, ktorý by oslavoval výročie svojho predchodcu. Prvá republika svojim demokratickým charakterom neskôr umožnila aj vznik samostatného Slovenska. O tom sa nemusíme sporiť, ale dnešné Slovensko je aj popretím československej štátnosti. Neviem, prečo by sme si mali tento deň pripomínať takýmto spôsobom,“ mienil Marušiak.Podľa politológa sa zavedením štátneho sviatku ako pracovného dňa môže do budúcnosti vytvoriť predpoklad, že sa takto budú meniť aj iné sviatky. „Vytvára to neistý precedens, že aj vo sviatok môžu ľudia chodiť do zamestnania. Je to spochybnenie legislatívy ako takej,“ zhodnotil politológ.Marušiak by za vhodnejší štátny sviatok považoval 30. október. V tento deň sa v roku 1918 prihlásila k spoločnému štátu s Čechmi slovenská reprezentácia. „To je možno ešte dôležitejšie ako 28. október,“ myslí si politológ.Poslanec Dostál povedal, že pri návrhu na 28. október ako štátny sviatok bolo potrebné sa pohybovať v medziach možného, aj keď to podľa neho bude neštandardný štátny sviatok, pretože nebude dňom pracovného pokoja.„Nie je reálne pri súčasnom zložení parlamentu presadiť, aby došlo k nahradeniu 28. októbra za nejaký iný štátny sviatok alebo iný deň pracovného pokoja,“ povedal Dostál pre agentúru SITA. Doplnil, že navrhovatelia nechceli ďalší deň voľna z ekonomických dôvodov.V roku 2018 Národná rada SR schválila jednorazový štátny sviatok. Bol ním 30. október, kedy bolo 100. výročie prijatia Deklarácie slovenského národa, ktorou sa slovenskí predstavitelia prihlásili k spoločnému štátu s Čechmi.