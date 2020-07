Nový summit EÚ podľa Matoviča nie je potrebný a chce rokovať, kým sa nedosiahne dohoda o fonde obnovy

V prípade, ak sa vám nezobrazil zdieľaný obsah nad týmto textom kliknite sem

SITA Slovenská tlačová agentúra, prevádzkovateľ spravodajského portálu webnoviny.sk . Všetky práva vyhradené.

18.7.2020 (Webnoviny.sk) - Rokovania o fonde obnovy ekonomík Európskej únie po koronakríze sa podľa slovenského premiéra Igora Matoviča vyvíja dobre.“Čisto zo slovenského pohľadu sa to zatiaľ rysuje tak, že sme vyboxovali všetko, čo sme vyboxovať chceli. Takže, keby to takto dopadlo, môžeme si naozaj gratulovať, ale finálne rozhodnutie je ešte len pred nami,” povedal Matovič slovenským novinárom v sobotu počas druhého dňa summitu v Bruseli.Ak sa lídri EÚ nedokážu dohodnúť na konečnej verzii fondu obnovy ešte v priebehu soboty, keď sa mal summit podľa pôvodného plánu skončiť, podľa predsedu slovenskej vlády by malo rokovanie pokračovať dovtedy, kým sa dohoda nedosiahne.Pred záverom summitu Matovič nechcel komentovať priebeh vyjednávaní, v rámci ktorých takzvané šetrné krajiny odmietajú pôvodný návrh Európskej komisie. Slovenský premiér zatiaľ nechcel hodnotiť ani kompromisný návrh predsedu Európskej rady Charlesa Michela