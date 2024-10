Nový Superb ako ideálna mobilná kancelária pre moderných manažérov

Škoda Auto Slovensko spúšťa projekt SuperbOffice, ktorý prezentuje nový Superb ako mobilnú kanceláriu určenú pre moderných manažérov na cestách



Mobilná kancelária na kolesách

Vďaka plnej konektivite, bezdrôtovému nabíjaniu a rýchlemu internetovému pripojeniu umožňuje Škoda Superb manažérom udržať si produktivitu aj mimo tradičného pracovného prostredia.

Prieskum potvrdzuje nové pracovné trendy

Bezpečnosť a komfort na prvom mieste

* Reprezentatívny prieskum exkluzívne pre Škoda Auto Slovensko realizovala agentúra Focus medzi manažérmi súkromných firiem nad 20 zamestnancov v SR. Dotazovaných bolo 319 manažérov formou osobných rozhovorov v období 7. 8. – 15. 8. 2024.

8.10.2024 (SITA.sk) -"Manažéri na Slovensku trávia v aute priemerne až 13 hodín týždenne, čo je štvrtina ich pracovného času,” hovorí Roman Rajtár, vedúci marketingu a produktu Škoda Auto Slovensko. "Na základe týchto údajov z reprezentatívneho prieskumu agentúry Focus sme sa rozhodli predstaviť Superb ako dokonalé riešenie pre tých, ktorí potrebujú efektívne pracovať aj na cestách. V projekte SuperbOffice kladieme dôraz na praktické a technologické vylepšenia, ktoré robia z novej generácie modelu Superb skutočnú kanceláriu na kolesách."Škoda Superb prišla vo svojej štvrtej generácii s inovatívnymi riešeniami, ktoré sú prispôsobené potrebám moderných manažérov. Vozidlo poskytuje nadštandardne priestranný interiér, technologické inovácie a vysoký komfort, čím ponúka všetko, čo manažér potrebuje pre prácu mimo svojej kancelárie. Ergonomický dizajn stredovej konzoly a veľkorysý priestor umožňujú pohodlnú prácu počas jazdy, vrátane prípravy podkladov, telefonovania a dokonca aj videokonferencií.Vďaka plnej konektivite, bezdrôtovému nabíjaniu a rýchlemu internetovému pripojeniu umožňuje Škoda Superb manažérom udržať si produktivitu aj mimo tradičného pracovného prostredia. "Priestrannosť, praktické riešenia a technologické vybavenie modelu Superb umožňujú manažérom plynulú prácu, nech sú kdekoľvek," dopĺňa Roman Rajtár zo Škoda Auto Slovensko.Samotný projekt prináša inovatívny pohľad na prácu mimo tradičnej kancelárie, a tak po známej ére home office, nastupuje nový fenomén car office. Značka Škoda v rámci tohto nového trendu ponúka dobre vybavený produkt pre manažérov na prácu z auta a predstavuje projekt SuperbOffice. Prieskum agentúry Focus realizovaný exkluzívne pre spoločnosť Škoda Auto Slovensko odhalil, že manažéri v súkromných firmách na Slovensku priemerne počas bežného týždňa odpracujú 50 hodín, z toho v aute až štvrtinu. Sedem z desiatich manažérov je pritom presvedčených, že prácou v aute ušetria čas, ktorý by museli práci obetovať následne v kancelárii. Väčšina sa pritom stotožňuje s tým, že trendom moderných manažérov je čoraz častejšia práca mimo kancelárie.Najčastejšie uvádzanou aktivitou manažérov v aute je telefonovanie (s jedným človekom). Veľmi často resp. často to robí v aute viac ako tri štvrtina opýtaných (77 %). Nasledujú pracovné činnosti ako vyhľadávanie informácií (38 %), posielanie emailov (26 %), konferenčné hovory s viacerými ľuďmi (23%), príprava dokumentov a podkladov (20 %). O tom, že má veľmi dobre pripravené vozidlo na prácu z neho, je presvedčená viac ako štvrtina opýtaných (27%), ďalších 47% hodnotí pripravenosť vozidla ako "celkom dobrú".Nový Superb je vybavený modernými asistenčnými systémami a handsfree technológiou, ktorá umožňuje bezpečné vybavovanie pracovných povinností. V kombinácii s masážnymi kreslami, strešným oknom a prémiovým sound systémom Canton sa tento model stáva ideálnym partnerom na dlhé pracovné cesty.Okrem pracovnej produktivity zabezpečuje Škoda Superb pre manažérov aj veľmi dôležité atribúty, ako sú bezpečnosť a komfort. Vozidlo je vybavené modernými asistenčnými systémami a handsfree technológiou, ktorá umožňuje bezpečné vybavovanie pracovných povinností. V kombinácii s masážnymi kreslami, strešným oknom a prémiovým sound systémom Canton sa tento model stáva ideálnym partnerom na dlhé pracovné cesty.Škoda Superb navyše prichádza aj v plug-in hybridnej verzii s rýchlym DC nabíjaním a dojazdom na elektrinu až 120 km, čím výrazne znižuje prevádzkové náklady bez nutnosti stráviť dlhší čas na nabíjačkách. Nespornou výhodu je taktiež obrovský batožinový priestor, či už vo verzii liftback, ale aj obľúbeného kombi.Práca v aute by mala byť vykonávaná v súlade s platnými dopravnými predpismi. Používanie telefónu bez handsfree či posielanie SMS správ za volant nepatria.Viac o výhodách modelu Superb ako mobilnej kancelárie sa dozviete na oficiálnej stránke projektu. Informačný servis