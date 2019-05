Nový thajský kráľ vyjde do ulíc, prvýkrát pozdraví verejnosť

Na snímke z videozáznamu kráľ Vatčirálongkón sa presúva do kráľovského paláca po návšteve Chrámu smaragdového Budhu v Bangkoku 4. mája 2019. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Bangkok 5. mája (TASR) - Thajský kráľ Mahá Vatčirálongkóna vyjde v nedeľu v sprievode do ulíc metropoly Bangkok a prvýkrát od sobotňajšej korunovácie pozdraví verejnosť.V rámci druhého dňa trojdňovej korunovačnej slávnosti, ktorá bude podľa odhadov stáť 31 miliónov dolárov, ponesú vojaci 66-ročného kráľa na nosidlách celú sedemkilometrovú trasu. Tá povedie v blízkosti Veľkého paláca v starej časti Bangkoku.Popri trase budú podľa očakávania sedieť desaťtisíce ľudí v žltých tričkách, vo farbe kráľa, a budú novozvolenému panovníkovi gratulovať. Táto časť osláv sa začne o 16.30 h miestneho času (11.30 h SELČ) a bude trvať najmenej štyri pol hodiny, informovala tlačová agentúra DPA.Podľa thajského zvyku bežní občania sedia a pred kráľovskou rodinou si ľahnú tvárou k zemi, panovník má totiž postavenie poloboha. Tamojší ľudia tiež veria, že thajskí králi sú prevtelením hinduistického boha Višnu.So sprievodom, ktorý bude tvoriť vyše 1300 vojakov, policajtov a vládnych predstaviteľov vrátane vodcu junty, premiéra Prajuta Čan-o-čaa, sa kráľ zastaví pri hlavných budhistických chrámoch, aby vzdal poctu sochám Budhu. Potom sa vráti do Veľkého paláca.V sobotu vo Veľkom paláci nasadili kráľovi niekoľkostupňovú korunu vážiacu 7,3 kilogramu, ktorá je vyrobená zo zlata a zdobená diamantmi vyťaženými pred dvoma storočiami a vytvorili ju pre prvú korunováciu pred takmer 70 rokmi.Súčasná korunovácia bola prvou od uvedenia do úradu Vatčirálongkónovho otca, kráľa Pchúmipchóna Adundéta, pred takmer 70 rokmi.Vatčirálongkón, taktiež známy ako Ráma X., sa stal konštitučným monarchom už po smrti svojho otca, kráľa Pchúmipchóna Adundéta, v októbri 2016. Jeho korunováciu však odložili o dva a pol roka, keďže bol vyhlásený smútok za zosnulým kráľom.vyhlásil kráľ. Jeho prvé slová na tróne sa podobali prísahe jeho zosnulého otca pred takmer 70 rokmi.Pred tým však absolvoval očistný kúpeľ, keď mu cez baldachýn liali na hlavu svätenú vodu - týmto gestom mu udelili suverenitu. Pritom hrala tradičná thajská hudba a v pozadí bolo počuť salvy na jeho počesť.Kráľa potom pomazali vodou odobratou z vyše 100 miest po celej krajine a odovzdali mu posvätný symbol kráľa - deväťstupňový biely dáždnik.Veľkolepé obrady sú zmesou budhistických a hinduistických zvykov, teda v súlade s budhistickými tradíciami Thajska a vierou, že thajská králi sú prevtelením hinduistického boha Višnu.Sobotňajšie obrady kúpania a pomazania sú pokladané za jadro celej korunovácie.