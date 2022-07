Nový Triflex HX2: Toto je najsilnejší vysávač od Miele

O 60 % vyšší výkon v porovnaní s predchádzajúcim modelom*



Patentovaný dizajn 3v1 pre maximálnu flexibilitu



Vysoko účinná filtrácia HEPA a hygienické čistenie

26.7.2022 (Webnoviny.sk) -Či už ako "normálny" vysávač alebo ako ručný vysávač na ťažko prístupné miesta: rovnako ako jeho predchodca je Triflex HX2 skutočným všestranným prístrojom. Vďaka patentovanému dizajnu 3v1 je možné jednotku PowerUnit, ktorá sa skladá z motorovej jednotky, akumulátora a prachovej nádoby, prestavať počas niekoľkých sekúnd. Ak je jednotka PowerUnit umiestnená hore, je možné sa pohodlne dostať pod nábytok alebo na strop. Ak sa nachádza v dolnej časti, ťažisko sa presunie a bez námahy je možné povysávať aj veľké plochy. V tomto nastavení môže Triflex stáť aj samostatne, čo je praktické pre krátku pauzu pri vysávaní, napríklad keď zazvoní telefón alebo je potrebné skontrolovať jedlo. Na odstránenie omrviniek na stole po raňajkách alebo v aute je ideálne použitie samostatnej jednotky PowerUnit. Novinkou je držiak príslušenstva, ktorý je možné použiť na pripojenie hubice na čalúnenie. Hubica na vysávanie škár alebo sacieho štetca sa pripevní priamo na saciu trubicu, aby boli vždy na dosah.Za výrazne lepší čistiaci výkon vďačí Triflex HX2 predovšetkým novému motoru Digital Efficiency s výkonom vyšším o 60 %, ktorý bol vyvinutý a vyrobený v závode Miele v Euskirchene (Technology Center Drives). Prvotriedny čistiaci výkon vysávača Triflex HX2 je výsledkom súhry nového motora, osvedčeného a mimoriadne účinného monocyklónového prevedenia (technológia Vortex) a výkonnej elektrokefy Multi Floor XXL. Jeho rotujúci kefový valec je prepojený s inteligentným systémom detekcie podlahových krytín, ktorý na tvrdých podlahách znižuje otáčky, čím šetrí energiu a predlžuje životnosť batérie. Táto funkcia je teraz rozšírená o motor. V závislosti od typu podlahovej krytiny sa výkon motora zvyšuje alebo znižuje. Okrem toho je elektrokefa v závislosti od modelu vybavená LED osvetlením (BrilliantLight), takže aj v tých najtemnejších kútoch je možné vystopovať posledné zrnko prachu.Potrebnú energiu dodáva lítium-iónová batéria od nemeckého výrobcu prémiových batérií Varta, ktorá je vybavená siedmimi vysoko výkonnými článkami. Vďaka tomu je doba prevádzky prístroja Triflex až 60 minút a je možné ju v závislosti od modelu predĺžiť až na 120 minút pomocou druhej batérie.Filter HEPA Lifetime zachytí 99,999% všetkých častíc a spoľahlivo filtruje aj alergény. Nová funkcia ComfortClean umožňuje pohodlné čistenie filtra počas vysávania: čiastočky nečistôt sa tu vyklepú do nádoby jednoduchým otočením veka filtra. Tým sa udržuje vysoký sací výkon vysávača na konštantnej úrovni. Pre dôkladnejšie ručné čistenie jemného prachového filtra, ktorý je teraz potrebný vyčistiť iba každé tri mesiace, sa jemný prachový filter z prístroja vyberie v niekoľkých jednoduchých krokoch. Pri vyprázdňovaní prachovej nádoby sa nečistoty stlačením tlačidla vysypú smerom dole bez toho, aby sa dostali do kontaktu s pokožkou (Twist2Open).Triflex HX2 je k dispozícii v štyroch elegantných farbách, z ktorých každá je kombinovaná s decentnými farebnými prvkami v zlatoružovej farbe a sivo tónovanou prachovou nádobou. Za svoj inovatívny dizajn 3v1 získal ešte pred uvedením na trh renomované ocenenie Red Dot Product Design Award.Facelift Triflex HX1 je teraz tiež vybavený funkciou ComfortClean a je k dispozícii v nových farebných prevedeniach. Zostáva v ponuke ako nový základný rad vo vylepšenej podobe pri súčasne zníženej cene.*Čistiaci výkon porovnaný s vysávačom Miele Complete C3 (SGEF3) s turbokefou STB 305-3 (odstránenie prachu z kobercov a tvrdých podláh so škárami, odstránenie vlákien z koberca). Podľa normy IEC628852.Informačný servis