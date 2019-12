Nový vlakový grafikon zachováva najdôležitejšie spoje a prináša nové

Na snímke mimoriadne vypravený vlak zo stanice Senec prichádza do stanice Bratislava - Petržalka 5. júna 2018 v Bratislave. FOTO TASR - Pavol Zachar Foto: TASR Foto: TASR

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Bratislava 5. decembra (TASR) – Nový vlakový grafikom zachováva všetky najdôležitejšie vlaky a prináša aj nové spojenia. Cestujúci sa naďalej odvezú vysokorýchlostnými vlakmi do Českej republiky, Rakúska aj Švajčiarska. Nové medzištátne rýchliky pribudnú do Poľska. Informoval o tom hovorca Železničnej spoločnosti Slovensko (ZSSK) Tomáš Kováč.V medzištátnej doprave bude aj naďalej premávať osem rýchlovlakov, a to dva vlaky Railjet xpress medzi Bratislavou a Zürichom, dva vlaky Railjet medzi Bratislavou a Prahou a štyri vlaky SuperCity Pendolino medzi Košicami a Prahou. Nové medzištátne rýchliky budú premávať na linke Žilina – Gdynia Glówna. Tie budú prevádzkované v komerčnom režime aj na základe silného dopytu z poľskej strany.," skonštatoval predseda predstavenstva a generálny riaditeľ ZSSK Filip Hlubocký.Spolupráca ZSSK s poľskou stranou okrem novej linky prináša aj rozšírenie vedenia vlakov na linke Poprad-Tatry – Muszyna. Po novom budú premávať aj v zimnej turistickej sezóne. Prináša tiež predĺženie trasy vlakov EuroCity (EC) na trati Budapest-Nyugati pu. – Bratislava – Warszawa Centralna – Terespol. Priamym vlakom EC sa tak budú môcť cestujúci dostať až na bieloruské hranice. Odtiaľ by mal mať vlak výhodné prípoje do alebo z Minska a Moskvy.V dvoch nočných medzištátnych vlakoch na trase medzi Humenným a Prahou by mali na cestujúcich podľa hovorcu ZSSK po novom čakať vysoký komfort a špičkové služby. Zároveň bude na tratiach Humenné – Praha, Košice – Praha a Poprad-Tatry – Praha možná preprava automobilov a motocyklov. ZSSK tiež pripravuje projekt, v rámci ktorého by si cestujúci mohli prečítať dennú tlač nie v podobe printového výtlačku, ale na mobile či tablete. "," tvrdí Hlubocký.V rámci vnútroštátnej diaľkovej dopravy bude na linke Košice – Bratislava v nočných rýchlikoch k dispozícii nová služba autovlak. Na trati Košice – Poprad-Tatry/Žilina zasa ZSSK zavádza namiesto zrušených vlakov EuroNight (EN) dva nové vnútroštátne regionálne rýchliky (RR), ktoré budú počas letnej turistickej sezóny premávať denne na trati Košice – Poprad-Tatry – Žilina a mimo sezóny pôjdu v pracovné dni v úseku Košice – Poprad-Tatry ako regionálne expresy (REX).