Nový zákon mení súčasné rozdelenie zodpovedností v jadrovej energetike

Na snímke minister hospodárstva SR Peter Žiga (SMER-SD).

Bratislava 22. augusta (TASR) - Nový zákon o Národnom jadrovom fonde (NJF) mení súčasný režim prerozdelenia zodpovedností v oblasti jadra. Vyplýva to z predkladacej správy k návrhu zákona o NJF z dielne Ministerstva hospodárstva (MH) SR, ktorý v stredu prerokovala a schválila vláda. Účinnosť zákona sa navrhuje od 1. januára 2019.priblížil v dôvodovej správe k návrhu zákona rezort hospodárstva.Návrh zákona mení podľa MH SR súčasný režim prerozdelenia zodpovedností v oblasti jadrovej energetiky takým spôsobom, že do zoznamu činností, za ktoré podľa súčasnej právnej úpravy nesie zodpovednosť štát, pribudnú aj ostatné činnosti súvisiace so záverečnou časťou mierového využívania jadrovej energie, konkrétne vyraďovanie jadrových zariadení z prevádzky a dlhodobé skladovanie vyhoretého jadrového paliva. Finančná zodpovednosť za tieto činnosti zostáva na pôvodcoch odpadov.spresnil rezort hospodárstva.Nad rámec súčasnej právnej úpravy sa podľa MH SR definujú kvalifikačné požiadavky a minimálna prax pre hlavného kontrolóra. V záujme vylúčenia konfliktu záujmov sa vylučuje, aby člen rady správcov bol zároveň členom štatutárneho orgánu právnickej osoby, ktorá je držiteľom povolenia alebo súhlasu vydaného Úradom jadrového dozoru (ÚJD) SR.poznamenal rezort hospodárstva.MH SR doplnilo, že sa zavádza nová úpravu spôsobu výpočtu a stanovenia výšky povinných príspevkov a platieb do jadrového fondu, ktoré sú ustanovené v samostatnom nariadení vlády. Vzhľadom na to, že výrobca elektriny nebude zodpovedať za dlhodobé skladovanie a vyraďovanie (táto zodpovednosť sa prenáša na štát), výrobca elektriny už nebude oprávnený žiadať jadrový fond o poskytnutie týchto prostriedkov na uvedené účely. O poskytnutie týchto prostriedkov bude oprávnený požiadať štát.Na strane výdavkov sa podľa MH SR podrobnejšie špecifikuje štruktúra a rozsah oprávnených nákladov, ktoré môžu byť hradené z prostriedkov jadrového fondu. Štruktúra a rozsah oprávnených nákladov, ako aj štruktúra a rozsah spracovania a schvaľovania kalkulácie finančných prostriedkov požadovaných z jadrového fondu budú ustanovené vyhláškou MH SR. Zároveň sa úplne vypúšťa možnosť uhrádzania prostriedkov jadrového fondu na krytie nákladov počas obdobia ukončovania prevádzky z prostriedkov jadrového fondu, pričom zodpovednosť za tieto náklady bude niesť priamo držiteľ povolenia na prevádzku jadrového zariadenia.