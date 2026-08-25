|
|Správy
|Reality
|Video
|TV program
|TV Tipy
|Práca
|
Utorok 25.8.2026
|Autobazár
|Dovolenka
|Výsledky
|Kúpele
|Lacné letenky
|Lístky
|
Meniny má Ľudovít
|Ubytovanie
|Nákup
|Horoskopy
|Počasie
|Zábava
|Kino
|Úvodná strana
|Včera Archív správ Nastavenia
|
|Kontakt
|Inzercia
|
|Denník - Správy
|
|
|Prílohy
|
|
|Pridajte sa
|
|
Ste na Facebooku?
Ste na Twitteri?
Pridajte sa.
|
|Mobilná verzia
|
Nový zákon o energetickej efektívnosti napreduje. Stavebný sektor oceňuje otvorený dialóg ministerstva hospodárstva s praxou
Obnova budov, príprava kvalitných energeticky efektívnych projektov, ich financovanie či dostatok kvalifikovaných odborníkov. Obnova budov, príprava kvalitných energeticky efektívnych projektov, ich ...
Zdieľať
25.8.2026 (SITA.sk) - Obnova budov, príprava kvalitných energeticky efektívnych projektov, ich financovanie či dostatok kvalifikovaných odborníkov.
Obnova budov, príprava kvalitných energeticky efektívnych projektov, ich financovanie či dostatok kvalifikovaných odborníkov – to všetko sú témy, ktoré priamo ovplyvňujú stavebný sektor. Zväz stavebného priemyslu Slovenska (ZSPS) preto víta, že mal možnosť zapojiť sa do prípravy nového zákona o energetickej efektívnosti, ktorý v pondelok prerokovala Hospodárska a sociálna rada SR (HSR).
Nový zákon vytvára podľa ZSPS dôležitý rámec pre systematickejšiu obnovu budov, rozvoj energetických služieb a energetického manažmentu, posilnenie odborných kapacít a vzdelávania, ale aj efektívnejšie financovanie investícií do energetickej efektívnosti. Pre stavebný sektor však bude rozhodujúce najmä to, aby sa nové pravidlá premietli do väčšieho počtu kvalitne pripravených projektov, ktoré bude možné reálne financovať a zrealizovať.
Návrh zákona predstavil štátny tajomník Ministerstva hospodárstva SR už v máji na prvom národnom okrúhlom stole European Energy Efficiency Financing Coalition (EEEFIC), keď návrh vstupoval do medzirezortného pripomienkového konania. Do procesu sa následne zapojili desiatky zainteresovaných subjektov a k návrhu bolo predložených viac ako tisíc pripomienok. Po ich vyhodnotení nasledovali odborné a rozporové rokovania.
ZSPS sa do prípravy zákona aktívne zapojil a oceňuje prístup ministerstva hospodárstva, ktoré vytvorilo priestor na otvorenú odbornú diskusiu so zástupcami trhu a priemyslu. Pri riešení pripomienok sa podľa zväzu podarilo hľadať kompromisy a riešenia, ktoré lepšie zohľadňujú potreby praxe. "Energetická efektívnosť a obnova budov sú pre stavebníctvo strategickou témou. Preto sme považovali za dôležité byť pri príprave nového zákona a priniesť do diskusie skúsenosti z praxe. Oceňujeme, že ministerstvo hospodárstva pristúpilo k pripomienkovaniu ako k otvorenému odbornému dialógu a vytvorilo priestor na hľadanie riešení, ktoré budú fungovať aj v praxi. Výslednú podobu zákona preto vnímame ako dôležitý krok správnym smerom," zdôrazňuje prezident ZSPS Pavol Kováčik.
Pre stavebný sektor bude teraz kľúčové, aby nový legislatívny rámec nezostal iba na papieri, ale priniesol viac kvalitne pripravených a realizovateľných projektov. Skúsenosti z praxe ukazujú, že problémom nie je vždy iba nedostatok finančných zdrojov. Investície často brzdí aj nedostatočná projektová pripravenosť, chýbajúce odborné kapacity či komplikovaný prístup k technickej asistencii. Výzvou sú najmä verejní vlastníci budov a samosprávy, ktorí často nemajú dostatok ľudí ani odborných kapacít na prípravu komplexných investičných projektov. Technická asistencia, projektová príprava a financovanie preto musia byť lepšie prepojené. Investor by mal mať možnosť prejsť čo najjednoduchšie od prvotného zámeru cez prípravu projektu až k jeho financovaniu a realizácii. "Ak chceme obnovu budov zrýchliť, nestačí mať iba peniaze. Potrebujeme aj kvalitne pripravené projekty, odborníkov a systém, ktorý pomôže investorovi alebo samospráve dostať sa od prvotného zámeru cez technickú prípravu až k financovaniu a samotnej realizácii," konštatuje Kováčik.
Dôležitou súčasťou nového rámca je financovanie energetickej efektívnosti. Rozsah investícií potrebných na obnovu budov podľa ZSPS ukazuje, že verejné zdroje samy osebe nebudú stačiť. Väčšiu úlohu preto musia zohrávať aj finančné nástroje, energetické služby a súkromný kapitál. Podstatné bude správne nastavenie a vzájomné prepájanie jednotlivých foriem podpory tak, aby verejné zdroje dokázali pritiahnuť čo najviac ďalších investícií. Zároveň však musí existovať dostatok kvalitných a financovateľných projektov. Práve tie môžu byť základom pre väčšie zapojenie bánk, finančných inštitúcií a súkromných investorov.
Nový zákon je zároveň významným krokom pri transpozícii revidovanej európskej smernice o energetickej efektívnosti (EED). Ide o rozsiahlu legislatívnu úlohu, s ktorej včasným dokončením zápasila väčšina členských štátov Európskej únie (EÚ). Európska komisia ešte v novembri 2025 začala konania voči 26 z 27 členských štátov pre neúplnú transpozíciu smernice. Jej zavádzanie do národných právnych poriadkov pokračovalo vo viacerých krajinách aj počas roka 2026.
ZSPS preto pozitívne hodnotí, že ministerstvo hospodárstva pristúpilo k transpozícii nielen ako k povinnosti vyplývajúcej z európskej legislatívy. Pri príprave nového zákona zároveň vytvorilo priestor na odbornú diskusiu so zástupcami praxe. "Pre stavebný sektor je dôležité, aby európske pravidlá neznamenali iba nové povinnosti, ale vytvorili podmienky na reálne úspory energie, kvalitnejšiu obnovu budov a nové investície," konštatuje prezident ZSPS.
Potreba lepšie prepojiť projektovú prípravu, technickú asistenciu a financovanie bola jednou z hlavných tém prvého národného okrúhleho stola EEEFIC, ktorý v máji spoločne zorganizovali ministerstvo hospodárstva a ZSPS. Zástupcovia štátu, samospráv, finančného sektora a odbornej praxe vtedy pomenovali konkrétne bariéry, ktoré dnes spomaľujú prípravu a realizáciu projektov energetickej efektívnosti. Na tieto zistenia aj na podnety z diskusie pri príprave nového zákona budú nadväzovať ďalšie aktivity EEEFIC na Slovensku. Ich cieľom bude postupne prejsť od pomenovania problémov ku konkrétnym riešeniam – najmä v oblasti technickej asistencie, projektovej pripravenosti a financovania, prepájania verejných a súkromných zdrojov či rozvoja odborných kapacít. ZSPS bude v tomto procese pokračovať ako odborný partner ministerstva hospodárstva a člen EEEFIC. Naďalej chce prepájať pripravované opatrenia s reálnymi potrebami stavebného sektora a ďalších aktérov z praxe. "Bariéry dnes už vieme pomenovať. Nový zákon vytvára rámec, aby sme sa mohli posunúť k ich praktickému riešeniu. Naším spoločným cieľom musí byť, aby sa kvalitné projekty energetickej efektívnosti dostávali rýchlejšie od zámeru cez financovanie až k samotnej realizácii," uzatvára prezident ZSPS Pavol Kováčik.
Informačný servis
Zdroj: SITA.sk - Nový zákon o energetickej efektívnosti napreduje. Stavebný sektor oceňuje otvorený dialóg ministerstva hospodárstva s praxou © SITA Všetky práva vyhradené.
Obnova budov, príprava kvalitných energeticky efektívnych projektov, ich financovanie či dostatok kvalifikovaných odborníkov – to všetko sú témy, ktoré priamo ovplyvňujú stavebný sektor. Zväz stavebného priemyslu Slovenska (ZSPS) preto víta, že mal možnosť zapojiť sa do prípravy nového zákona o energetickej efektívnosti, ktorý v pondelok prerokovala Hospodárska a sociálna rada SR (HSR).
Nový zákon vytvára podľa ZSPS dôležitý rámec pre systematickejšiu obnovu budov, rozvoj energetických služieb a energetického manažmentu, posilnenie odborných kapacít a vzdelávania, ale aj efektívnejšie financovanie investícií do energetickej efektívnosti. Pre stavebný sektor však bude rozhodujúce najmä to, aby sa nové pravidlá premietli do väčšieho počtu kvalitne pripravených projektov, ktoré bude možné reálne financovať a zrealizovať.
Návrh zákona predstavil štátny tajomník Ministerstva hospodárstva SR už v máji na prvom národnom okrúhlom stole European Energy Efficiency Financing Coalition (EEEFIC), keď návrh vstupoval do medzirezortného pripomienkového konania. Do procesu sa následne zapojili desiatky zainteresovaných subjektov a k návrhu bolo predložených viac ako tisíc pripomienok. Po ich vyhodnotení nasledovali odborné a rozporové rokovania.
ZSPS sa do prípravy zákona aktívne zapojil a oceňuje prístup ministerstva hospodárstva, ktoré vytvorilo priestor na otvorenú odbornú diskusiu so zástupcami trhu a priemyslu. Pri riešení pripomienok sa podľa zväzu podarilo hľadať kompromisy a riešenia, ktoré lepšie zohľadňujú potreby praxe. "Energetická efektívnosť a obnova budov sú pre stavebníctvo strategickou témou. Preto sme považovali za dôležité byť pri príprave nového zákona a priniesť do diskusie skúsenosti z praxe. Oceňujeme, že ministerstvo hospodárstva pristúpilo k pripomienkovaniu ako k otvorenému odbornému dialógu a vytvorilo priestor na hľadanie riešení, ktoré budú fungovať aj v praxi. Výslednú podobu zákona preto vnímame ako dôležitý krok správnym smerom," zdôrazňuje prezident ZSPS Pavol Kováčik.
Od zákona k reálnym projektom
Pre stavebný sektor bude teraz kľúčové, aby nový legislatívny rámec nezostal iba na papieri, ale priniesol viac kvalitne pripravených a realizovateľných projektov. Skúsenosti z praxe ukazujú, že problémom nie je vždy iba nedostatok finančných zdrojov. Investície často brzdí aj nedostatočná projektová pripravenosť, chýbajúce odborné kapacity či komplikovaný prístup k technickej asistencii. Výzvou sú najmä verejní vlastníci budov a samosprávy, ktorí často nemajú dostatok ľudí ani odborných kapacít na prípravu komplexných investičných projektov. Technická asistencia, projektová príprava a financovanie preto musia byť lepšie prepojené. Investor by mal mať možnosť prejsť čo najjednoduchšie od prvotného zámeru cez prípravu projektu až k jeho financovaniu a realizácii. "Ak chceme obnovu budov zrýchliť, nestačí mať iba peniaze. Potrebujeme aj kvalitne pripravené projekty, odborníkov a systém, ktorý pomôže investorovi alebo samospráve dostať sa od prvotného zámeru cez technickú prípravu až k financovaniu a samotnej realizácii," konštatuje Kováčik.
Viac investícií si vyžiada aj súkromný kapitál
Dôležitou súčasťou nového rámca je financovanie energetickej efektívnosti. Rozsah investícií potrebných na obnovu budov podľa ZSPS ukazuje, že verejné zdroje samy osebe nebudú stačiť. Väčšiu úlohu preto musia zohrávať aj finančné nástroje, energetické služby a súkromný kapitál. Podstatné bude správne nastavenie a vzájomné prepájanie jednotlivých foriem podpory tak, aby verejné zdroje dokázali pritiahnuť čo najviac ďalších investícií. Zároveň však musí existovať dostatok kvalitných a financovateľných projektov. Práve tie môžu byť základom pre väčšie zapojenie bánk, finančných inštitúcií a súkromných investorov.
Slovensko sa posúva v plnení európskych záväzkov
Nový zákon je zároveň významným krokom pri transpozícii revidovanej európskej smernice o energetickej efektívnosti (EED). Ide o rozsiahlu legislatívnu úlohu, s ktorej včasným dokončením zápasila väčšina členských štátov Európskej únie (EÚ). Európska komisia ešte v novembri 2025 začala konania voči 26 z 27 členských štátov pre neúplnú transpozíciu smernice. Jej zavádzanie do národných právnych poriadkov pokračovalo vo viacerých krajinách aj počas roka 2026.
ZSPS preto pozitívne hodnotí, že ministerstvo hospodárstva pristúpilo k transpozícii nielen ako k povinnosti vyplývajúcej z európskej legislatívy. Pri príprave nového zákona zároveň vytvorilo priestor na odbornú diskusiu so zástupcami praxe. "Pre stavebný sektor je dôležité, aby európske pravidlá neznamenali iba nové povinnosti, ale vytvorili podmienky na reálne úspory energie, kvalitnejšiu obnovu budov a nové investície," konštatuje prezident ZSPS.
Od pomenovania problémov ku konkrétnym riešeniam
Potreba lepšie prepojiť projektovú prípravu, technickú asistenciu a financovanie bola jednou z hlavných tém prvého národného okrúhleho stola EEEFIC, ktorý v máji spoločne zorganizovali ministerstvo hospodárstva a ZSPS. Zástupcovia štátu, samospráv, finančného sektora a odbornej praxe vtedy pomenovali konkrétne bariéry, ktoré dnes spomaľujú prípravu a realizáciu projektov energetickej efektívnosti. Na tieto zistenia aj na podnety z diskusie pri príprave nového zákona budú nadväzovať ďalšie aktivity EEEFIC na Slovensku. Ich cieľom bude postupne prejsť od pomenovania problémov ku konkrétnym riešeniam – najmä v oblasti technickej asistencie, projektovej pripravenosti a financovania, prepájania verejných a súkromných zdrojov či rozvoja odborných kapacít. ZSPS bude v tomto procese pokračovať ako odborný partner ministerstva hospodárstva a člen EEEFIC. Naďalej chce prepájať pripravované opatrenia s reálnymi potrebami stavebného sektora a ďalších aktérov z praxe. "Bariéry dnes už vieme pomenovať. Nový zákon vytvára rámec, aby sme sa mohli posunúť k ich praktickému riešeniu. Naším spoločným cieľom musí byť, aby sa kvalitné projekty energetickej efektívnosti dostávali rýchlejšie od zámeru cez financovanie až k samotnej realizácii," uzatvára prezident ZSPS Pavol Kováčik.
Informačný servis
Zdroj: SITA.sk - Nový zákon o energetickej efektívnosti napreduje. Stavebný sektor oceňuje otvorený dialóg ministerstva hospodárstva s praxou © SITA Všetky práva vyhradené.
Prečítajte si tiež
nasledujúci článok >>
Proces v prípade vraždy Kuciaka pokračuje bez obžalovaných. Súd sa zaoberá aj dôkazmi z kauzy Technopol
Proces v prípade vraždy Kuciaka pokračuje bez obžalovaných. Súd sa zaoberá aj dôkazmi z kauzy Technopol
<< predchádzajúci článok
USA hrozia Iránu „ekonomickým udusením“, nové sankcie majú tamojší režim úplne zničiť
USA hrozia Iránu „ekonomickým udusením“, nové sankcie majú tamojší režim úplne zničiť