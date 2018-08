Nový zákon o finančnej správe upraví jej fungovanie a kompetencie

Ilustračná snímka. Foto: TASR/Marko Erd Foto: TASR/Marko Erd

Bratislava 16. augusta (TASR) - Nový zákon o finančnej správe (FS) upraví fungovanie a všetky jej kompetencie. Po novom sa od júla budúceho roka zjednotí fungovanie orgánov finančnej správy do jedného zákona, keďže doteraz finančné riaditeľstvo, Kriminálny úrad finančnej správy a daňové a colné úrady fungovali podľa troch kompetenčných zákonov. K návrhu zákona v súčasnosti skončilo medzirezortné pripomienkové konanie. Ministerstvo financií (MF) SR v súčasnosti vyhodnocuje všetky pripomienky.Novinky čakajú predovšetkým zamestnancov finančnej správy.priblížilo MF SR. Zatiaľ čo doteraz boli ozbrojení iba colníci, po novom budú služobnú zbraň nosiť najmä príslušníci finančnej správy v teréne. To znamená, že okrem súčasných colníkov budú ozbrojení aj tí príslušníci finančnej správy, ktorí budú zbraň potrebovať na realizáciu svojich kompetencií a oprávnení, ako aj tí, u ktorých môže byť pri výkone povolania ohrozený ich život, teda ide napríklad o kontrolórov a exekútorov. Na druhej strane kancelárski pracovníci zostanú bez zbrane.vysvetlil rezort. Zmeny by mali podľa ministerstva priniesť efektívnejšie plnenie úloh, pružnejšie riadenie a vyššiu mieru integrity finančnej správy.uviedlo ministerstvo.Nový zákon taktiež zjednotí fungovanie oboch zložiek finančnej správy, ktoré sa budú riadiť jednotnými pravidlami. Zjednotí prijímanie budúcich príslušníkov finančnej správy a obsadzovanie riadiacich pozícií.priblížil rezort. Po novom tak každý externý uchádzač o zamestnanie, prípadne obsadenie riadiacej pozície na finančnej správe bude musieť prejsť výberovým konaním.Zmeny nastanú aj v odmeňovaní príslušníkov finančnej správy, ktorí by mali byť lepšie ohodnotení než v súčasnosti.