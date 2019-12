Nový zákon zakotvuje povinné očkovanie detí

Ilustračná snímka. Foto: TASR Roman Hanc Foto: TASR Roman Hanc

Apia 19. decembra (TASR) - Samoa schválila zákon o povinnom očkovaní detí v čase, keď sa snaží zastaviť smrtiacu epidémiu osýpok, ktorá si v tejto ostrovnej tichomorskej krajine vyžiadala do štvrtka životy 77 ľudí, väčšinou dojčiat. Informovala o tom tlačová agentúra AFP.Samoa zaviedla povinné očkovanie už počas mimoriadneho stavu vyhláseného v novembri, keď boli osýpky medzi 200.000 obyvateľmi už značne rozšírené.Opatrenie v podobe zákona nasledovalo po iných radikálnych krokoch, ako napríklad dvojdňovom prerušení verejných služieb, obchodného styku a uzatvorení škôl aj ciest, zatiaľ čo tímy zdravotníkov na začiatku decembra chodili od domu k domu a očkovali obyvateľstvo. Počas tejto vakcinačnej kampane sa zlepšila imunizácia z približne 30 percent až na 94 percent.Samojský premiér Tuilaepa Sailele Malielegaoi vyhlásil, že povinné očkovanie bude teraz trvalou súčasťou zdravotného systému na Samoe, aby sa zabránilo epidémiám v budúcnosti.Malielegaoi označil legislatívu, ktorú parlament schválil v utorok a ktorá vstúpi do platnosti v januári, za "zákon lásky". Dodal, že stelesňuje oddanosť Samoy voči svojim deťom." povedal premiér v parlamente. "" dodal.Na základe zákona rodičom, ktorí sa nepostarajú o zaočkovanie svojich detí alebo sfalšujú záznamy o očkovaní, hrozia pokuty do 10.000 tál (3800 dolárov). Nezaočkované deti budú vykázané zo škôl a riaditeľom, ktorí ich prijmú, takisto hrozí pokuta vo výške 10.000 tál. Radnice a školy musia podľa zákona uplatňovať politiku, ktorá zaistí, že všetky deti budú zaočkované.Organizácie ako WHO (Svetová zdravotnícka organizácia) pripisujú nízke percento zaočkovania na Samoe, vďaka čomu krajina podľahla epidémii osýpok, antivakcinačným dezinformáciám šíreným na internete aktivistami zo zahraničia. Samojské úrady zatkli začiatkom tohto mesiaca jedného hlasného aktivistu proti vakcinácii a obvinila ho z nabádania na nezaočkovanie.Epidémia osýpok na Samoe sa ešte neskončila, hoci percento infekcií a počty úmrtí sa po hromadnej vakcinácii znížili.Vláda vo štvrtok ohlásila 53 nových prípadov za posledných 24 hodín, pričom celkovo je týchto prípadov 5424. Úmrtí je 77. V nemocnici sa nachádza takisto 17 chorých detí v kritickom stave.Najnáchylnejšie na osýpky sú dojčatá. Ochorenie sa prejavuje vyrážkami a horúčkou, ale môže viesť aj k poškodeniu mozgu a k smrti.