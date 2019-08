Nový Zéland bude schvaľovať nový zákon o interrupciách

Ilustračné foto. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Wellington 5. augusta (TASR) - Vláda Nového Zélandu v pondelok zverejnila dlho očakávané plány na zmenu zákonov o interrupciách. Ich zámerom je, aby ukončenie tehotenstva bolo pertraktované ako zdravotný problém a voľba ženy, nie ako trestný čin.Ako v pondelok informovala agentúra AFP, podľa navrhovaného zákona bude mať žena prístup k ukončeniu tehotenstva až do 20. týždňa gravidity.V návrhu sa uvádza, že tehotná žena nebude povinná zaobstarať si súhlas lekára, ale na príslušnú kliniku sa môže obrátiť priamo, bez jeho odporúčania.Zákon počíta aj s tým, že žena by mala byť upovedomená o poradenských a podporných službách, hoci poradenstvo by nemalo byť povinné.Denník The Guardian napísal, že v prípade ukončenia tehotenstva trvajúceho viac ako 20 týždňov sa podľa návrhu zákona bude od žien pred interrupčným zákrokom vyžadovať schvaľujúci posudok lekára.Návrh zákona bude do parlamentu predložený tento štvrtok. Poslanci pri hlasovaní nebudú viazaní straníckou príslušnosťou, budú sa riadiť len svojím svedomím, dodala AFP.Na Novom Zélande v súčasnosti platia reštriktívne zákony, podľa ktorých je interrupcia trestným činom, uviedla AFP.Výnimkou pre jej legálne vykonanie sú prípady, keď sa dvaja lekári nezávisle od seba zhodnú, že tehotenstvo by ohrozilo ženino fyzické alebo psychické zdravie či jej život. Výnimkou sú aj prípady, keď existuje riziko poškodenia plodu v prípade pokračovania tehotenstva.Podľa štatistiky zverejnenej vládou bolo vlani v krajine vykonaných okolo 13.000 umelých potratov, pričom iba 57 sa uskutočnilo po 20. týždni tehotenstva.uviedol minister spravodlivosti Andrew Little pri zverejňovaní podrobností o navrhovaných zmenách, čomu predchádzali mesiace vyjednávania v rámci vládnej koalície zloženej z troch strán.Little uviedol, že predkladané návrhy zmodernizujú doteraz platné zákony o interrupciách, čo podľa neho povedie k tomu, že novozélandské zákonodarstvo sa zosúladí s mnohými ďalšími vyspelými krajinami.Podľa ministra bymala byť považovaná za zdravotný problém, a tak by sa k nej malo aj pristupovať.uviedol.Návrh zákona predpokladá aj vytvoreniev okruhu 150 metrov od gynekologických kliník, aby sa zabránilo obťažovaniu žien protestujúcimi odporcami interrupcií.Little vyslovil očakávanie, že zákon prejde prvým čítaním, nie je si však podľa svojich slov istý, koľko poslancov zaň bude hlasovať. Predpokladá sa, že nábožensky orientovaní poslanci budú hlasovať proti alebo sa hlasovania zdržia.Skupina lobistov za slobodný prístup k interrupciách - Aotearoa - označila oznámenie vlády o zmene daných zákonov za", spochybnila však potrebu 20-týždňového limitu pre ukončenie tehotenstva, dodala AFP. Títo aktivisti upozorňujú, že viaceré vyšetrenia plodu, ktoré by mohli odhaliť patologický vývoj, sa konajú až po 20. týždni gravidity.