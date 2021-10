Nový Zéland upravil podmienky vstupu do krajiny, pricestovať budú môcť len plne zaočkované osoby

Uznané budú všetky vakcíny

Povinná karanténa

8.10.2021 (Webnoviny.sk) - Na Nový Zéland budú môcť cestovať len tí, ktorí absolvovali úplné očkovanie voči ochoreniu COVID-19. Nariadenie novozélandskej vlády vstúpi do platnosti v pondelok 1. novembra. Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí SR (MZVEZ SR) o tom informuje na svojej webovej stránke.Nový Zéland uzná vakcináciu všetkými 22 očkovacími látkami, ktoré sú vo svete v obehu. Posledná dávka očkovacej látky musí byť ale podaná minimálne 14 dní pred vstupom do krajiny.„Dôkaz o očkovaní sa bude povinne preukazovať pri rezervácii miesta v štátom riadenej karanténe po príchode na Nový Zéland, ako aj príslušníkovi hraničnej kontroly po prílete do krajiny,“ upozorňuje MZVEZ SR.Rezort diplomacie pripomína, že aj naďalej ostávajú v platnosti doterajšie cestovateľské reštrikcie a povinnosti, najmä obmedzený vstup cudzincov len pre vybrané kategórie a na základe vopred udelenej výnimky.Ďalej sú to povinná 14-dňová karanténa po príchode v štátnych zariadeniach, ktorú si cestujúci hradí z vlastných prostriedkov a negatívny výsledok testovania na COVID-19 nie starší ako 72 hodín pri vstupe do lietadla cestou na Nový Zéland.