Nových starostov bude mať sedem mestských častí Košíc

Košice 11. novembra (TASR) – Nového starostu bude mať po sobotňajších (10. 11.) komunálnych voľbách sedem mestských častí Košíc, v 15 mestských častiach doterajší starostovia svoj post obhájili. Vyplýva to z neoficiálnych výsledkov volieb, ktoré Štatistický úrad SR zverejnil na svojej internetovej stránke.K zmene na postoch starostov dochádza v mestských častiach Staré Mesto, Západ, Sever, Krásna a taktiež na Sídlisku Ťahanovce, Sídlisku KVP a v Košickej Novej Vsi, kde doterajší starostovia už nekandidovali. Doterajší starostovia ostávajú vo funkcii v častiach Dargovských hrdinov, Juh, Nad jazerom, Barca, Džungľa, Ťahanovce, Luník IX, Myslava, Pereš, Poľov, Šaca, Vyšné Opátske, Kavečany, Lorinčík a Šebastovce.V Starom Meste zvíťazil vo voľbách Igor Petrovčik (Spolu - občianska demokracia, SMK, KDH, SaS, Progresívne Slovensko) s 39,13 percenta hlasov, porazil pritom doterajšieho starostu Ľubomíra Gregu (OĽaNO, Zmena zdola, Demokratická únia Slovenska, Sme rodina, Národná koalícia).V počtom obyvateľov najväčšej mestskej časti Západ vyhral Marcel Vrchota (KDH, SaS, OĽaNO, Nova, Zmena zdola, Demokratická únia Slovenska, Sme rodina, SMK) so ziskom 44,06 percenta hlasov. Neuspel doterajší starosta Ján Jakubov (Smer–SD, Šport do Košíc a na Východ, Starostovia a nezávislí kandidáti, Strana zelených Slovenska).V mestskej časti Košice-Sever bude novým starostom František Ténai (KDH, NOVA, OKS, OĽaNO, SaS, Sme rodina, Spolu - občianska demokracia, SMK-MKP), ktorý dostal 58,22 percenta hlasov. Post starostu neobhájil Marián Gaj (Šport do Košíc a na Východ).K zmene dochádza aj v Krásnej, postu starostu sa ujme Peter Tomko (KDH, SaS, OĽANO, SMK), ktorého volilo 52,62 percenta zúčastnených voličov. V súboji porazil doterajšieho starostu Marka Kažimíra (nezávislý).Novým starostom Sídliska KVP bude Ladislav Lörinc (KDH, Nova, OĽaNO, Progresívne Slovensko, SaS, Sme rodina, Spolu – občianska demokracia, SMK), získal 52,52 percenta hlasov. Post starostu neobhajoval Alfonz Halenár (nezávislý).Na Sídlisku Ťahanovce bol najväčší počet kandidátov na starostu – deväť. Voľby vyhral Miloš Ihnát (nezávislý), dostal 39,78 percenta hlasov. Funkciu neobhajoval Cyril Betuš (nezávislý).V Košickej Novej Vsi sa doterajší starosta Milan Lesňák (nezávislý) uchádzal o post primátora Košíc, napokon sa však tejto kandidatúry vzdal. V mestskej časti ho vystrieda Milan Krcho (nezávislý), ktorý zvíťazil vo voľbách so ziskom 48,82 percenta hlasov.Posty starostov obhájili v časti Dargovských hrdinov Jozef Andrejčák (Smer-SD), ktorý získal 59,04 percenta hlasov, na Juhu Jaroslav Hlinka (nezávislý) s výsledkom 46,07 percenta a Nad jazerom Lenka Kovačevičová (nezávislá), ktorú volilo 56,65 percenta voličov. V Barci ostáva starostom František Krištof (nezávislý) s podporou 40,95 percenta hlasov, v Džungli Adriana Šebeščáková Balogová (nezávislá) so ziskom 81,43 percenta, v časti Ťahanovce Ján Nigut (KDH, OĽANO, SaS), ktorého podporilo 56,4 percenta voličov, a na Luníku IX - Marcel Šaňa (SRK) s výsledkom 85,24 percenta hlasov. V Myslave obhájila funkciu Iveta Šimková (nezávislá) so ziskom 58,02 percenta hlasov, na Pereši Jozef Karabin (nezávislý) s podporou 44,62 percenta a v Poľove Ladislav Brada (nezávislý) – hlasovalo zaňho 57,36 percenta zúčastnených voličov. K zmene nedochádza ani v Šaci, kde Danielovi Petríkovi (nezávislý) stačilo na víťazstvo 30,75 percenta hlasov, a vo Vyšnom Opátskom, kde mal Viktor Mikluš (nezávislý) 57,86-percentú podporu. V Kavečanoch Martin Balčík (KDH, OĽaNO, SaS), v Lorinčíku Damián Exner (nezávislý) a v Šebastovciach Monika Puzderová (nezávislá) nemali protikandidátov.Najvyššia volebná účasť bola v Poľove - 74,44 percenta, a najnižšia na rómskom sídlisku Luník IX - 19,44 percenta.