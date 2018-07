Novým britským ministrom zahraničných vecí bude Jeremy Hunt

Jeremy Hunt, archívna snímka. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Londýn 10. júla (TASR) - Novým britským ministrom zahraničných vecí sa stane Jeremy Hunt, ktorý bol doteraz ministrom zdravotníctva a sociálnych vecí. Agentúra DPA to uviedla s odvolaním sa na oznámenie úradu britskej vlády.Konzervatívec Hunt nahradí vo funkcii Borisa Johnsona, ktorý v pondelok odstúpil pre nezhody v kabinete premiérky Theresy Mayovej, týkajúce sa spôsobu vystúpenia Británie z EÚ. Ako minister zdravotníctva a sociálnych vecí slúžil od roku 2012.V súčasnej vláde je Hunt považovaný za jedného z ministrov, ktorí sú najviac lojálni Mayovej, doplnila agentúra AP.Johnson oznámil svoj odchod z funkcie krátko po tom, ako odstúpil minister pre tzv. brexit David Davis, a to v súvislosti s novoprijatým plánom Mayovej vlády, ako by mali vyzerať vzťahy Británie s EÚ po ukončení členstva krajiny. Na základe dohodnutéhomá Spojené kráľovstvo aj po vystúpení z EÚ tvoriť so zvyškom tohto bloku zónu voľného obchodu.Johnson i Davis boli zástancami tzv. tvrdého brexitu, teda odchodu Británie z EÚ bez obchodnej dohody s Bruselom. Hunt pri britskom referende o členstve v EÚ z roku 2016 podporoval zotrvanie v bloku. V súčasnosti je v prospech udržania blízkych ekonomických vzťahov s EÚ po tom, ako dôjde v marci 2019 k vystúpeniu Británie.