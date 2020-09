Novým českým ministrom zdravotníctva sa stane Roman Prymula

Český premiér Andrej Babiš v pondelok oznámil, že novým ministrom zdravotníctva sa stane vládny splnomocnenec pre vedu a výskum v zdravotníctve Roman Prymula. Informoval o tom spravodajský server ČT24. Prymula nahradí Adama Vojtěcha, ktorý v pondelok rezignoval.





Podľa Babiša prezident Miloš Zeman Prymulu do funkcie vymenuje ešte dnes popoludní. Vymenovanie spolu prerokovali cez víkend."Navrhol som pánovi prezidentovi na post ministra zdravotníctva pána profesora Romana Prymulu. Pán prezident mi sľúbil, že môjmu návrhu dnes vyhovie, tak aby mohol byť nový minister zdravotníctva uvedený zajtra do úradu," napísal Babiš na Twitteri.Prymula zamieri za prezidentom do Lánov o 14.00 h. Do úradu by potom mal byť uvedený v utorok ráno, napísal spravodajský server Novinky.cz.Roman Prymula, vyštudovaný epidemiológ, pôsobil ako prorektor a rektor Vojenskej lekárskej akadémie J.E. Purkyně v Hradci Králové (VLA JEP). Je medzinárodne uznávaným odborníkom na imunizáciu a vakcíny. Je autorom aj niekoľkých publikácií o očkovaní.V rokoch 2009-16 viedol Fakultnú nemocnicu v Hradci Králové, v júni 2016 ho pre údajný konflikt záujmov s okamžitou platnosťou odvolal exminister za ČSSD Svatopluk Němeček, dodali Novinky.cz.