Novým majstrom Slovenska vo florbale je Trenčín, rozhodli nájazdy

Ilustračná snímka Foto: TASR Henrich Mišovič Foto: TASR Henrich Mišovič

Finále play off - 5. zápas:



Tsunami Záhorská Bystrica - FBK AS Trenčín 4:5 pp a sn (2:2, 2:2, 0:0 - 0:0, 0:1)



Góly: Gramblička 2, Kovaľ, Šteinhübel - Machara 2, Heleš, Klapita, rozhod. nájazd Dávidek



/konečný stav série: 2:3, FBK AS Trenčín sa stal majstrom/

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Stupava 22. apríla (TASR) - Novým majstrom Slovenska vo florbale sa stal FBK AS Trenčín. V rozhodujúcom piatom zápase finále play off Trenčania zvíťazili na palubovke Záhorskej Bystrice 5:4 po samostatných nájazdoch a sériu vyhrali 3:2.