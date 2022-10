Novým ministrom školstva bude Ján Horecký. Prezidentka ho vymenuje v utorok

Prezidentka Zuzana Čaputová vymenuje v utorok (4. 10.) na uvoľnený post ministra školstva, vedy, výskumu a športu Jána Horeckého. V pondelok doobeda sa s ním stretla.



Post ministra školstva sa uvoľnil po tom, ako ministri za SaS podali demisie. Nových šéfov rezortov hospodárstva, zahraničných vecí a spravodlivosti už prezidentka vymenovala. Vedením rezortu školstva dočasne poverila premiéra Eduarda Hegera (OĽANO).

Kto je kandidát na ministra školstva Ján Horecký? Protestoval proti právam LGBT ľudí a bol aj obvinený

Horecký je pedagóg a v minulosti bol predsedom Združenia katolíckych škôl Slovenska (ZKŠS).

V kresťanských kruhoch je dlhodobo aktívny. V roku 2014 vystúpil na proteste proti návrhu Akčného plánu pre LGBTI ľudí na roky 2016 – 2019. Išlo o návrh, ktorý mal za cieľ podporiť práva LGBTI ľudí na Slovensku.



„Nie je to len dokument. Dnes v škole sa vzdeláva a vychováva len to, čo je produktom vedy, kultúry alebo duchovného dedičstva overeného praxou a skúsenosťou ľudí. Nová stratégia ľudských práv, ktorá chce presadiť zákonnou cestou do spoločnosti rodovú rovnosť, je vedecký nezmysel,“ vyhlásil Horecký na zhromaždení.

Proti stratégii sa vyjadrilo aj ZKŠS.



„Gejovia a lesby, ako aj bisexuálni a transrodoví ľudia, po stáročia boli a naďalej sú vystavení a vystavené homofóbii, transfóbii a iným formám neznášanlivosti a diskriminácie, nezriedka aj vo vlastnej rodine, a to vrátane kriminalizácie, marginalizácie, sociálneho vylúčenia a násilia na základe sexuálnej orientácie alebo rodovej identity, a teda sú potrebné určité opatrenia na zabezpečenie plnohodnotného užívania ľudských práv týmito osobami,“ písalo sa v materiáli.

Horecký a ZKŠS tento dokument kritizovali. „ Akčný plán LGBTI pripravuje podmienky na legalizáciu registrovaných partnerstiev aj s novými sociálnymi dávkami, pričom klasická rodina nemá žiadny akčný plán ani národnú stratégiu ochrany rodiny,“ napísali v roku 2015.

Horecký mal však na krku aj vážne obvinenie. V roku 2015 usmrtil padnutý strom žiaka Základnej školy sv. Františka z Assisi v Bratislave. Horecký bol v tom čase riaditeľom školy. Vyšetrovateľ ho obvinil z trestného činu všeobecného ohrozenia. Informoval o tom Denník N.

Bratislavská mestská časť Karlova Ves prenajímala priestory tejto cirkevnej škole len za jedno euro ročne.