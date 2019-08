Na archívnej snímke Eduard Heger. Foto: TASR - Jakub Kotian Foto: TASR - Jakub Kotian

Bratislava 16. augusta (TASR) – Novým predsedom poslaneckého klubu OĽaNO má byť Eduard Heger. TASR to potvrdil hovorca hnutia Matúš Bystriansky. Podpredsedom ostane Miroslav Snopko.Heger vystrieda na predsedníckej stoličke Veroniku Remišovú, ktorá sa funkcie vzdala v júni a odišla z klubu. Spolu s ňou klub opustili ďalší štyria poslanci, Elena Červeňáková, Soňa Gaborčáková, Anna Verešová a Jozef Lukáč.uviedol Bystriansky. Nového predsedu ľudskoprávneho výboru navrhne OĽaNO na svojom zasadnutí.Odídení poslanci vo svojom vyhlásení uviedli, že k rozhodnutiu prispelo napríklad to, že poctivá politika sa nedá robiť bez spolurozhodovania ľudí v regiónoch. Kritizovali aj to, že OĽaNO neumožnilo svojim poslancom a novým ľuďom stať sa riadnymi členmi hnutia. OĽaNO má v NR SR momentálne desať poslancov.