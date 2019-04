Novým prezidentom Svetovej banky sa stal David Malpass

David Malpass, archívna snímka. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Washington 5. apríla (TASR) - David Malpass bol oficiálne zvolený za nového prezidenta Svetovej banky na päťročné obdobie. Oznámila to v piatok samotná inštitúcia.Malpass, bývalý riaditeľ Wall Street a vysoký predstaviteľ ministerstva financií USA v administratíve prezidenta Donalda Trumpa, bol jediným oficiálnym kandidátom. Vo februári ho nominoval prezident Trump.Malpass (62) je republikán, podobne ako Trump, a je otvorene skeptický voči multilaterálnym medzinárodným inštitúciám. Je tiež považovaný za tzv. jastraba, teda stúpenca tvrdej línie voči Číne.Malpass pracoval ako hlavný ekonóm Bear Sterns, bývalej významnej americkej investičnej banky, v čase jej kolapsu počas finančnej krízy v roku 2008.napísal na sociálnej sieti Twitter minister financií USA Steven Mnuchin.Oznámenie prišlo podľa očakávania tesne pred spoločným jarným zasadaním Svetovej banky a Medzinárodného menového fondu (MMF) na budúci týždeň.Už nominácia Malpassa vyvolala vlnu kritiky. Mnohí to považovali za urážku globálneho poslania banky, ktorou je boj proti chudobe.Rozvíjajúce sa ekonomiky v predchádzajúcich rokoch spochybnili nepísané dohody o vedení Svetovej banky a MMF a požadovali otvorenejší výberový proces, ktorý by odrážal ich súčasnú silu.