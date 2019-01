Novým provinciálom redemptoristov sa stal Václav Hypius

Ilustračné foto. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Bratislava 23. januára (TASR) – Novým provinciálom redemptoristov na najbližšie štyri roky sa stal Václav Hypius. Za vikára nového provinciála rehole bol zvolený František Boldy. TASR o tom informovala Eva Güttlerová z mediálneho tímu redemptoristov.Kapitula redemptoristov si zvolila tiež členov riadnej i mimoriadnej konzulty. Členmi riadnej konzulty počas nasledujúcich štyroch rokoch budú Boldy a Peter Slobodník, za členov mimoriadnej konzulty boli zvolení Jozef Mihok a David Horáček.Václav Hypius sa narodil 19. novembra 1967 v Bojniciach. Maturoval v roku 1986 na gymnáziu v Prievidzi, počas štúdií na vysokej škole v Bratislave vstúpil do Kongregácie najsvätejšieho Vykupiteľa, kde v roku 1991 zložil doživotné rehoľné sľuby. Kňazskú vysviacku prijal 9. mája 1992 v bazilike na Starých Horách.V rokoch 1992 – 1994 absolvoval postgraduálne štúdiá spirituality na Gregoriánskej univerzite v Ríme. V rokoch 1995 – 1996 pôsobil ako kaplán na Starých Horách, od roku 1996 do roku 2009 ako magister noviciátu v Podolínci. Rektorom komunity v Podolínci bol do roku 2008. Následne pôsobil ako farský administrátor v Banskej Bystrici – Radvani a ako rektor komunity. V januári 2011 bol zvolený za viceprovinciálneho predstaveného. Od februára 2017 bol provinciálom spojenej provincie Bratislava – Praha.Kongregáciu najsvätejšieho Vykupiteľa založil v roku 1732 v Scale pri Neapole sv. Alfonz Maria de Liguori. Meno rehoľnej spoločnosti pochádza z latinského slova redemptor – vykupiteľ. Na Slovensko redemptoristi prišli z Čiech v roku 1921. Venujú sa hlavne ľudovým misiám a exercíciám, ktoré sú zároveň prvými pastoračnými prioritami kongregácie na Slovensku. Slovenskí a českí redemptoristi pôsobia od februára 2017 v rámci provincie Bratislava – Praha.