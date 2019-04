Novým šéfom európskeho výrobcu lietadiel Airbus sa stal G. Faury

Ilustračná snímka. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Amsterdam 10. apríla (TASR) - Post generálneho riaditeľa európskeho výrobcu lietadiel Airbus prevzal od stredy Francúz Guillaume Faury. V tejto pozícii nahradil Nemca Thomasa Endersa, ktorý odchádza z funkcie po piatich rokoch. Rozhodli o tom v stredu na výročnom valnom zhromaždení v Amsterdame akcionári spoločnosti.Faury (51) preberá vedenie Airbusu v situácii, keď je firma so 129.000 zamestnancami vo veľmi dobrej finančnej kondícii. Zároveň je v situácii, keď hlavný konkurent, americký Boeing, zápasí po dvoch haváriách a následnom uzemnení nového lietadla 737 MAX s nemalými problémami. Z toho by podľa viacerých analytikov mohol Faury ťažiť, najmä v období, keď dopyt po lietadlách na kľúčovom ázijskom trhu rastie. Podľa Medzinárodného združenia leteckých dopravcov (IATA) bude mať Ázia v nasledujúcich 20 rokoch najväčší podiel na trhu s leteckou dopravou.Na druhej strane Fauryho čaká náročné obdobie, v ktorom bude musieť riešiť dôsledky odchodu Británie z Európskej únie, ako aj spory s Washingtonom. V druhom prípade to budú najmä spory za dotácie, pre ktoré sa USA vyhrážajú, že na európske produkty, medzi nimi lietadlá od Airbusu, uvalia vysoké dovozné clá.