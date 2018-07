Novým šéfom Goldman Sachs sa stane D. Solomon

David Solomon, archívna snímka. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

New York 17. júla (TASR) - Novým šéfom Goldman Sachs Group sa stane David Solomon, ktorý vo funkcii nahradí Lloyda Blankfeina.Blankfein skončí vo funkcii výkonného riaditeľa (CEO) banky 30. septembra 2018. Solomon prevezme funkciu 1. októbra a stane sa členom správnej rady. V utorok to oznámila Goldman Sachs Group. Blankfein zostane predsedom správnej rady do konca roka, a potom ho takisto nahradí Solomon.To, že Solomon stane novým výkonným riaditeľom, sa vo všeobecnosti očakávalo, keď sa po odchode druhého prezidenta Harveyho Schwartza stal jediným prezidentom banky. Solomon, ktorý začínal ako bankár u Bear Stearns, a partnerom v Goldman Sachs sa stal v roku 1999, môže teraz po oficiálnom oznámení začať meniť tím na čele banky.Blankfein, ktorý kedysi vtipkoval, že zomrie za svojím stolom, bol druhým najdlhšie slúžiacim výkonným riaditeľom na Wall Street po šéfovi JPMorgan Jamiem Dimonovi. Funkciu prevzal v roku 2006 a úspešne previedol banku cez finančnú krízu a neskôr tiež zlepšil imidž banky. Pod vedením Blankfeina Goldman Sachs, ktorá bola pôvodne čisto investičnou bankou, expandovala aj do nových oblastí, napríklad do segmentu retailového bankovníctva.