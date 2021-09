Novým šéfom Medzinárodnej hokejovej federácie je Francúz, Fasela nahradil po 27 rokoch

Tardiff mal štyroch protikandidátov

25.9.2021 (Webnoviny.sk) - Svetový hokej má nového prezidenta, Švajčiara Reného Fasela na poste prezidenta Medzinárodnej hokejovej federácie (IIHF) nahradil Francúz Luc Tardif.Šesťdesiatosemročného niekdajšieho útočníka narodeného v Kanade zvolili na čelo IIHF na kongrese federácie v ruskom Petrohrade. René Fasel viedol IIHF dlhých 27 rokov.V sobotňajších voľbách mal Tardiff štyroch protikandidátov. V prvom kole hlasovania z boja vypadol Čech Petr Bříza , v druhom Dán Henrik Bach Nielsen, v treťom Bielorus Sergej Gončarov a vo štvrtom aj Nemec Franz Reindl . V Rusku ešte prebiehajú voľby do ďalších pozícií, do Rady IIHF kandiduje aj prezident Slovenského zväzu ľadového hokeja (SZĽH) Luc Tardif má okrem francúzskeho aj kanadské občianstvo. Ešte ako hráč začínal v rodnej Kanade, v roku 1975 sa však presťahoval do Belgicka a od leta 1977 hral vo Francúzsku. Ešte v sezóne 1989/1990 sa s Rouenom stal majstrom a potom ukončil kariéru.V Rouene potom pôsobil pri mládeži, neskôr sa v národnej federácii dostal až na jej čelo. V Rade IIHF pôsobil od roku 2012. Prezidentom IIHF bude na základe mandátu minimálne do roku 2026.