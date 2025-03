Novým slovenským veľvyslancom v Česku bude Muránsky, asistent poslanca Smeru Faiča – FOTO

Nemá predchádzajúce skúsenosti z diplomacie

Naše vzťahy sú unikátne

Predstavil aj priority

18.3.2025 (SITA.sk) - Novým slovenským veľvyslancom v Českej republike bude. Doteraz pracovne pôsobil v riadiacich pozíciách vo Filozofickom ústave Slovenskej akadémie vied a v Správnej rade vzdelávacieho a vydavateľského inštitútu ASA (Analýzy-Stratégie-Alternatívy). Výboru pre európske záležitosti v pondelok predložil návrh zamerania činnosti veľvyslanectva SR v Českej republike. Opozícia na výbore naznačila pochybnosti o jeho nezávislosti, keďže je už tretie volebné obdobie asistentom poslanca Vladimír Faiča zo Smeru-SD . Od roku 2014 do roku 2020 bol členom Zboru poradcov predsedu vlády SR počas dvoch vlád Roberta Fica, šéfom zboru poradcov bol Faič.Poslankyňa za Progresívne Slovensko Beáta Jurík poukázala na to, že Muránsky doteraz pôsobil len na akademickej pôde a nemá predchádzajúce skúsenosti z diplomacie. Vo funkcii veľvyslanca má nahradiť ekonómku a diplomatku Ingrid Brockovú , ktorá post zastávala len 1,5 roka. Jurík nevidí dôvod na jej výmenu, pretože si podľa nej vynikajúco plnila svoje povinnosti.Muránsky chce podľa svojich slov posilňovať politický dialóg, ako aj ekonomickú diplomaciu. Naše vzájomné vzťahy treba podľa neho zviditeľniť v tých sektoroch, v ktorých sú naše krajiny „odsúdené na spoluprácu“, spomenul sektory energetiky a obrany.Pre obnovenie spoločných zasadnutí vlád Českej republiky a Slovenskej republiky vidí priestor až po českých voľbách. Problémom podľa neho je, že v oboch krajinách je tendencia k démonizácii politických oponentov a akékoľvek prehĺbenie spolupráce medzi českým a slovenským vládnym kabinetom môže byť veľmi ľahko zneužiteľné v predvolebnom boji.Česká republika je historicky najbližší sused Slovenska. „Slovensko-česká spolupráca pokračuje spolu s rozvojom a prehlbovaním našich vzťahov. Spája nás absolútna väčšina tém, a preto máme naďalej záujem o kvalitnú spoluprácu v prospech obyvateľov Slovenska aj Česka, o čom svedčia stretnutia prezidentov, premiérov i jednotlivých ministrov,“ zdôraznil šéf slovenskej diplomacie Juraj Blanár Unikátnosť vzťahov medzi SR a ČR pramení tiež z intenzívnych prepojení medzi slovenskými a českými občanmi, ich rodinami, podnikaním či štúdiom. V Česku aktuálne pracuje alebo študuje 242-tisíc slovenských občanov, čím tvoria najväčšiu národnostnú menšinu a druhú najväčšiu zahraničnú komunitu.„Jednou z mojich priorít bude preto motivovať slovenských profesionálov žijúcich v Českej republike v ich zapojení sa do hospodárskeho diania na Slovensku,“ uviedol nový veľvyslanec Martin Muránsky s tým, že Česko je pre Slovensko prirodzeným partnerom v širokom spektre oblastí – od podpory jadrovej energie cez rozvoj automobilového a obranného priemyslu.Rezort diplomacie má záujem zriadiť nové honorárne konzuláty v Ostrave a Pardubiciach, ktoré by mali okrem posilnenia ekonomickej a kultúrnej diplomacie na starosti aj konzulárnu asistenciu občanom SR. V súčasnosti pôsobí na území ČR slovenský honorárny konzulárny úrad v Brne.Jedným z dôležitých cieľov Zastupiteľského úradu SR v Prahe bude zároveň pomáhať slovenským exportérom. „Česko si udržiava pozíciu druhého najvýznamnejšieho obchodného partnera Slovenska a tretieho najväčšieho investora v SR. Obrat vzájomného obchodu rastie a ročne dosahuje 23,5 miliardy eur. Mojím zámerom je zintenzívniť aktivity rovnako v tejto oblasti, ktorá zásadne prispieva do slovenskej ekonomiky,“ dodal Muránsky.