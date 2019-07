Novým trénerom futbalistov SR 18 sa stal Stanislav Macek

Ilustračná snímka. Foto: TASR Jozef Ďurník Foto: TASR Jozef Ďurník

Bratislava 10. júla (TASR) - Novým trénerom slovenskej futbalovej reprezentácie do 18 rokov sa stal Stanislav Macek. Ten doteraz pracoval ako asistent pri osemnástke a devätnástke.Informoval o tom oficiálny web Slovenského futbalového zväzu (SFZ) v rozhovore s technickým riaditeľom SFZ Štefanom Tarkovičom.povedal Tarkovič, ktorý tiež vysvetlil zmenu štruktúry súťaží pre kategórie do 17 a do 19 rokov.