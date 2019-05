Vedenie MFK: Novým trénerom bude Ján Haspra, prvým asistentom Marek Sapara Foto: ECO-Investment Foto: ECO-Investment

Vedenie MFK: Novým trénerom bude Ján Haspra, prvým asistentom Marek Sapara Foto: ECO-Investment Foto: ECO-Investment

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Ružomberok 28. mája (OTS) - Po tom, čo trénerské duo Holoubek, Jarošík požiadalo vedenie MFK Ružomberok o predčasné uvoľnenie z funkcií a vedenie klubu súhlasilo s ukončením ich pôsobenia v klube ku koncu mája 2019, sú známe mená ich nástupcov. Novým trénerom MFK Ružomberok bude Ján Haspra a prvým asistentom Marek Sapara.Vedenie MFK Ružomberok ďakuje trénerovi Holoubekovi a asistentovi Jarošíkovi a celému realizačnému tímu za dosiahnuté výsledky, najmä za získanie 3. miesta vo Fortuna lige a postup do predkôl Európskej ligy. Vedenie MFK a mesta Ružomberok taktiež ocenilo prácu trénerov s mladými, perspektívnymi futbalistami a ich zapracovanie do kádra A mužstva, čo je dlhodobo jednou z priorít klubu.,“ povedal generálny riaditeľ klubuVedenie klubu rozhodlo o angažovaní domácich Ružomberčanov na uvoľnené pozície a to Jána Haspru ako hlavného trénera A mužstva a Mareka Saparu ako jeho prvého asistenta. Obidvaja majú za sebou dlhú kariéru v MFK. Aj vďaka nim vedenie verí v pozdvihnutie atraktivity domáceho futbalu a návrat ružomberských divákov na štadión pod Čebraťom.