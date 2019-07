Novým veliteľom 5. pluku špeciálneho určenia v Žiline bude P. Šebík

Novým veliteľom 5. pluku špeciálneho určenia v Žiline sa od 1. augusta 2019 stane doterajší zástupca veliteľa Pavol Šebík (na snímke). Foto: TASR Erika Ďurčová Foto: TASR Erika Ďurčová

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Žilina 23. júla (TASR) – Novým veliteľom 5. pluku špeciálneho určenia v Žiline sa od 1. augusta stane doterajší zástupca veliteľa Pavol Šebík. Na slávnostnom nástupe mu v utorok odovzdal funkciu doterajší veliteľ pluku Miroslav Gardlo, ktorý by sa mal stať jedným z poradcov najvyššieho veliteľa NATO v Európe pre špeciálne operácie.Za najväčší úspech považuje doterajší veliteľ žilinských špeciálov vytvorenie Veliteľstva Síl pre špeciálne operácie. "zhodnotil Gardlo.Náčelník Generálneho štábu (GŠ) Ozbrojených síl (OS) SR Daniel Zmeko zdôraznil, že 5. pluk špeciálneho určenia významne prispieva do vojenského medzinárodného krízového manažmentu a zásadným spôsobom reprezentuje dobré meno OS aj Slovenska v medzinárodnom prostredí. "" podotkol náčelník GŠ.Nový veliteľ 5. pluku špeciálneho určenia chce urobiť razantnejší nábor a výber a naplniť voľné miesta príslušníkov špeciálneho pluku.povedal Šebík.Doplnil, že chce tiež motivovať štyridsiatnikov, ktorí sa blížia k odslúženým 25 rokom, aby zvážili odchod do civilu.podotkol nový veliteľ 5. pluku špeciálneho určenia.Miroslav Gardlo pôsobil na poste veliteľa 5. pluku špeciálneho určenia v Žiline od februára 2017. Vymenil na ňom Ľubomíra Šeba, ktorý bol veliteľom od 16. februára 2001. Dovtedajším veliteľom bol plukovník Jozef Krištofiak.