NR SR otvorila deň návrhom, aby škôlky prijímali len zaočkované deti

Bratislava 25. októbra (TASR) - Poslanci Národnej rady (NR) SR v úvode ôsmeho rokovacieho dňa 51. schôdze parlamentu pokračovali v diskusii k novele zákona o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia. Tá navrhuje, aby sa do materských škôl neprijímali deti, ktoré nepodstúpili pravidelné očkovanie. Schôdzu otvoril podpredseda parlamentu Béla Bugár (Most-Híd).Zákonodarcovia by sa mali ešte vyjadriť k niekoľkým neprerokovaným bodom programu. Sú medzi nimi viaceré zdravotnícke novely. V závere októbrovej schôdze by sa mali venovať reforme nemocníc, takzvanej stratifikácii. Tá je zahrnutá v novele zákona o poskytovateľoch zdravotnej starostlivosti. Pacientom má priniesť kvalitnejšiu zdravotnú starostlivosť meranú cez lepšie výsledky liečby.Poslanci by mali o prerokovaných bodoch hlasovať až v pondelok (28. 10.). O tom, že v piatok hlasovať nebudú, sa dohodli predsedovia poslaneckých klubov na poslaneckom grémiu v úvode schôdze.