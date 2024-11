NR SR uznesením odmietla neprimerané zásahy europarlamentu do práv členských štátov EÚ, súvisia napríklad so zdravotnou politikou

Uznesenie ide proti duchu Ústavy SR

6.11.2024 (SITA.sk) - Národná rada (NR) SR uznesením odmietla neprimerané zásahy Európskeho parlamentu do práv členských štátov Európskej únie (EÚ) Návrh uznesenia predložili Marián Kéry Richard Glück (všetci Smer-SD ) a Roman Michelko (zvolený za SNS ). Zo 139 hlasujúcich uznesenie podporilo 78 poslancov, 40 bolo proti a 21 sa zdržalo.Prijaté uznesenie tiež vyjadruje znepokojenie nad opakujúcim sa úsilím europarlamentu zasahovať do suverenity členských štátov, ako príklad v tomto smere uvádza uznesenie Európskeho parlamentu z apríla tohto roka o začlenení práva na umelé prerušenie tehotenstva do Charty základných práv EÚ a poukazuje na to, že otázky týkajúce sa zdravotnej politiky sú v kompetencii jednotlivých členských štátov. O uznesení by mal poverený predseda NR SR Peter Žiga Hlas-SD ) informovať premiéra Roberta Fica (Smer-SD).„Členské štáty Európskej únie by mali vyjadriť svoje postoje, pokiaľ dochádza k zasahovaniu do ich práv, čo je aj prípad uznesenia Európskeho parlamentu z 11. apríla 2024 o začlenení práva na umelé prerušenie tehotenstva do Charty základných práv Európskej únie. Uznesenie Európskeho parlamentu ide proti duchu Ústavy Slovenskej republiky a je v rozpore s Deklaráciou Národnej rady Slovenskej republiky o zvrchovanosti členských štátov Európskej únie a štátov kandidujúcich na členstvo v Európskej únii v kultúrno-etických otázkach. Rovnako tak nerešpektuje zodpovednosť členských štátov Európskej únie za vymedzenie ich zdravotnej politiky, za organizáciu a poskytovanie zdravotníckych služieb a zdravotnej starostlivosti ustanovenú v Zmluve o fungovaní Európskej únie," uvádza sa v uznesení.Schválené uznesenie odmietlo nielen takýto zásah do práv členských štátov, ale aj vytváranie precedensu pre prípadné ďalšie pokusy o oslabenie ich suverenity zo strany europarlamentu. Uznesenie v parlamente podporilo aj Kresťanskodemokratické hnutie (KDH) „Vďaka hlasom KDH včera (v utorok 5. novembra) NR SR konečne prijala uznesenie odsudzujúce zasahovanie do právomocí členských štátov v reakcii na aprílovú rezolúciu Európskeho parlamentu. Tá vyzvala na začlenenie tzv. práva na potrat do Charty základných práv EÚ. KDH na pôde NR SR takéto uznesenie iniciovalo okamžite po tomto hlasovaní v Európskom parlamente, no vo Výbore pre európske záležitosti však bolo zmietnuté zo stola. Trvalo niekoľko mesiacov, kým koalícia prišla s vlastnou verziou, ktorá dnes prešla len vďaka hlasom opozície," uviedlo hnutie.Jeho predseda Milan Majerský tiež apeloval na koaličných lídrov, aby sa aj činmi v Bruseli, nielen slovami na Slovensku, postavili proti zásahom do suverenity členských štátov a pretláčaniu tzv. „práva na potrat".