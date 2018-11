NRSR: Advent na Hrade bude aj tento rok

Na snímke zo slávnostného otvorenia vianočných trhov na nádvorí Bratislavského hradu v rámci podujatia Advent na hrade. Foto: TASR/Jakub Kotian Foto: TASR/Jakub Kotian

Bratislava 18. novembra (TASR) - Návštevníci Bratislavského hradu môžu aj tento rok nasať vianočnú atmosféru, Kancelária NR SR bude opäť organizovať podujatie Advent na Hrade. Ide tak už o tretí ročník predvianočnej akcie na hradnom nádvorí.Stánky s občerstvením, tradičnými vianočnými jedlami a nápojmi, suvenírmi, ale aj vianočným sortimentom a zaujímavými doplnkovými aktivitami budú otvorené každý deň od piatka 30. novembra do stredy 19. decembra v čase od 12. do 21. hodiny. Podujatie sa bude niesť v duchu charity a bude zamerané na rodiny s deťmi.Tento rok sa k tejto udalosti pripája aj Slovenské národné múzeum, ktoré bude počas nedieľ ponúkať zľavnené vstupné do súčasných expozícií.